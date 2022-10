21 ott 2022 16:43

IL VERO WELFARE ITALIANO? I NONNI! – ORA LO STABILISCE CHIARAMENTE ANCHE LA CASSAZIONE: “QUANDO I GENITORI NON HANNO MEZZI SUFFICIENTI PER MANTENERE I FIGLI, GLI ALTRI ASCENDENTI SONO TENUTI A FORNIRLI” – TRADOTTO: GLI ANZIANI, CON LE LORO PENSIONCINE E I RISPARMI DI UNA VITA MESSI A PIZZO, DEVONO OCCUPARSI DI MANTENERE I NIPOTI SCIALACQUONI. COSA CHE NEI FATTI, GIÀ SUCCEDE DA ANNI. PER FORZA, I LORO FIGLI, I FAMIGERATI BOOMER, SE SO MAGNATI TUTTO...