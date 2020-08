“NON VOGLIO PRENDERMI IL COVID, HO GIÀ AVUTO PROBLEMI POLMONARI” – SERENA WILLIAMS SI PREPARA PER GLI US OPEN, MA RINUNCIA AD ANDARE IN HOTEL CON GLI ALTRI TENNISTI: “SAREBBE UN GROSSO RISCHIO. IN UNA CASA SOLO PER ME NON CI SONO GLI ADDETTI ALLE PULIZIE E ALTRE PERSONE. VOGLIO SAPERE DOVE VANNO TUTTI COLORO CHE INCONTRO, VOGLIO ASSICURARMI CHE SIAMO TUTTI ALL’INTERNO DI QUESTA BOLLA GIGANTE…”