Insultata per aver condiviso foto di se stessa in posa davanti alla bara aperta di suo padre. E' accaduto a Jayne Rivera, nota influencer di fitness della Florida celebre su TikTok. "Che cos'è? Un servizio fotografico delle pompe funebri? Vergogna", attacca un follower, ma è solo uno dei tanti commenti apparsi sotto il post. In molti hanno anche smesso di seguirla.

Jayne Rivera, 20 anni, indossava un abito blazer nero aderente ad una manica mentre era in piedi, accanto alla bara di suo padre, adornata con una bandiera americana. In una delle foto, tiene le mani raccolte come in preghiera. Nel post, l'influencer scrive: "Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita"

Rivera ha dichiarato a NBC News in un'intervista che "comprende le reazioni negative", ma si difende dalle accuse, sottolineando come le foto siano state scattate con le migliori intenzioni e che suo padre "avrebbe approvato se fosse stato ancora vivo".

Su Twitter, molti utenti notano quanto la protesta contro la condivisione delle foto sia insensibile quanto il post stesso: "Non è quello che avrei fatto, anche se il dolore è una cosa strana" scrive un utente di Twitter "Forse criticare questa ragazza il giorno del funerale di suo padre è una cosa che si potrebbe scegliere di non fare."

