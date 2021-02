LA VERSIONE DI MUGHINI – “I TEMPI CAMBIANO, I TERMINI “SINISTRA” E “DESTRA” NON HANNO PIÙ IL BENCHÉ MINIMO SIGNIFICATO, ED ECCO CHE ASSURGE A PROTAGONISTA IL CRETINO ASSOLUTO. COME DEFINIRE ALTRIMENTI CODESTO PROFESSORE CHE CHIAMATO A USARE LE PAROLE NEL DEFINIRE IL LAVORO E LA FISIONOMIA POLITICA DI GIORGIA MELONI, ANZICHÉ ATTINGERE AL REPERTORIO VASTISSIMO DELLA TERMINOLOGIA STORICO/POLITICA SI METTE A SCARAVENTARLE IN VOLTO INGIURIE CHE NEPPURE NELLA PIÙ ABIETTA DELLE TAVERNE…”

Giampiero Mughini per Dagospia

giampiero mughini

Caro Dago, per molti anni ho puntato il mio mirino sul Cretino di Sinistra, un personaggio che era stato avvistato da Leonardo Sciascia già negli anni Sessanta, perché mi sembrava un personaggio diffuso e presentissimo nel panorama della mia generazione.

I tempi cambiano, i termini “sinistra” e “destra” _ nati nell’Ottocento _ non hanno più il benché minimo significato, ed ecco che assurge a protagonista il Cretino Assoluto, il Cretino che è Cretino punto e basta, il Cretino che respira cretineria e che si drappeggia nella cretineria. Come definire altrimenti codesto professore che chiamato a usare le parole nel definire il lavoro e la fisionomia politica di Giorgia Meloni, anziché attingere al repertorio vastissimo della terminologia storico/politica si mette a scaraventarle in volto ingiurie che neppure nella più abietta delle taverne, e ora vedo che si è scusato.

GIORGIA MELONI E IL VIDEO CON IL PESCE

Per un intellettuale (mi immagino che il professore lo sia, anche se non è detto) usare parole talmente ingiuriose e volgari è esattamente come di un automobilista che mette sotto un paio di ragazze che passano. E’ uno che tradisce il suo mestiere, il suo compito, quel pochino pochino di compito che incombe su ognuno di noi: la buona creanza, il rispetto umano, il confronto civile tra le diverse idee e opzioni. Ho avuto di fronte la Meloni più volte in tv, le facevo delle domande, lei mi rispondeva, alla fine ci stringevamo la mano.

giovanni gozzini 4

Il Cretino Assoluto. C’è uno che mi scrive chiedendomi “Com’è che la Palombelli è divenuta di destra?”. Sbalordisco, raccolgo le mie forze e replico “Ma da che cosa ti risulta che è diventata di destra?”. Controreplica “Lavora otto ore al giorno nella tv di Berlusconi”. Sbalordisco ancora di più, e le faccio notare che Barbara lavora sì molto, è anzi una macchina da guerra dal punto di vista giornalistico e comunicativo, ma che c’entra tutto questo con la destra.

E senza dire della sindacalista Rai che manifesta il suo cattivo umore per il fatto che sul palco di Sanremo andrà una sera Barbara e non invece una delle tante e bravissime giornaliste Rai. Diomio, dio mio, dio mio.Potrei continuare così per pagine e pagine. A furia di elencare le gesta odierne del Cretino Assoluto, il gran protagonista della nostra era.

