Caro Dago, alla mia età si fa purtroppo sproporzionato il rapporto tra le cose che so (due o tre) e il numero infinito di cose che non so e che non ho più il tempo per impararle. Per parlare con cognizione di causa del rapporto tra l’esistenza del più grande impianto siderurgico d’Europa (Ilva) e la città che lo ha ospitato (Taranto), dovrei forse studiare un anno e non so se basterebbe.

Detto questo, da cittadino della repubblica, ci tengo a dirti il mio giudizio, la mia impressione e la mia emozione nei riguardi di questa sentenza, su cui ho letto in particolare un magnifico articolo di Annarita Digiorgio sul Foglio. La giudico mostruosa, e nei confronti dei fratelli Riva e nei confronti del mio vecchio amico Nichi Vendola, che qui saluto affettuosamente. E’ tutto.

