Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, succede che una gentilissima esperta di libri che lavora per la Pubblica Amministrazione mi chieda di fare un lavoro per loro. Siccome sono un bravo ragazzo e lo so benissimo che la cultura non dà da mangiare chiedo una mercede di che averne una pizza e una birra rossa. La mia gentilissima interlocutrice mi risponde che spera tanto che la mia proposta venga accettata.

Nel frattempo mi allega tutti i documenti necessari a che io abbia di che mangiare una pizza e una birra. Dato che dopo mezzo secolo di esperienza professionale nel mio lavoro sono un fulmine, ci metterò molto meno di quanto richiesto dalla scansione di questi maledetti documenti.

Mi chiedono se sono italiano, di che sesso sono, se lavoro per averne una mercede o non so che altro, mi chiedono mese e anno di nascita laddove il codice fiscale lo diche nettissimamente in quale mese e in quale anno dello scorso millennio sono venuto al mondo.

Mi rompono i coglioni per benino sino al loro capolavoro. Mi chiedono il mio curriculum professionale, le idiozie che i vaniloquenti allegano al loro nome e cognome. Ha fatto questo e quest’altro, ha vinto il tal premio, si è fatto notare per la tal cosa, partecipa all’una o all’altra scemenza televisiva. A questo punto davvero mi vergogno. Il mio curriculum lo scrivo nella terza di copertina dei miei libri.

Vivo e lavoro a Roma. Scrivere di più mi parrebbe osceno. Scrivere un curriculum col pensiero che lo legga e lo valuti l’uno o l’altro semianalfabeta nominato a un incarico pubblico dall’una o dall’altra fazione politica. Non ci posso credere. Eppure lo faccio, per rispetto alla gentile esperta che mi ha chiesto una prestazione professionale. Redigo che ho scritto 32 libri. Non vuol dire nulla.

Carlo Michelstaedter ne aveva scritti due in tutta la sua vita e per giunta vennero pubblicati postumi, più che sufficienti a connotare un genio. Averne scritti 32 non vuol dire nulla. Mi vergogno di averlo messo nel mio curriculum.

