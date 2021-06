LA VERSIONE DI MUGHINI - "SE CAPISCO BENE L’ASSASSINO CHE AD ARDEA HA UCCISO A SANGUE FREDDO TRE PERSONE INNOCENTISSIME ERA SOLO UN GRAN PEZZO DI MERDA, UN CASO UMANO, COME CE NE SONO TANTISSIMI. CON UNO SIMILE NON C’È PARAMETRO INTELLETTUALE E FORSE NEPPURE PSICHIATRICO CHE TENGA. NON POSSIAMO FARE NULLA CONTRO CHI È FIN TROPPO UMANO DA ESSERE MOSTRUOSO…"

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, se capisco bene quel gran pezzo di merda che ha ucciso a sangue freddo tre persone innocentissime di tutto era solo un pezzo di merda, uno che non s’era fatto notare prima, uno che girovagava per le strade d’Italia senza che nessuno lo conoscesse o lo riconoscesse in base a criteri diffusi.

Non esistono criteri diffusi atti a spiegare una personalità del genere. Era solo un caso umano che non ammette spiegazioni facili, e ce ne sono tantissimi. Era uno contro cui la società di massa non ha difese, e ce ne sono tanti, gente che in un modo o in un altro può esplodere a un momento all’altro e colpire a morte chi ha il torto di trovarsi nei paraggi.

Con uno simile non c’è analisi che tenga, non v’è ragionamento che tenga, non c’è parametro intellettuale e forse neppure psichiatrico che tenga. Molti tenteranno di spiegare e ne parleranno a lungo e ne riempiranno gli schermi televisivi magari per rassicurarci che non ci sarà mai più da qualche parte in Italia un accadimento talmente sanguinoso. E invece si sbagliano, perché ogni individuo è un pozzo ed è inattingibile dalla ragione per come siamo abituati a usarla. Non sappiamo nulla di lui sino al momento in cui estrae la pistola e spara.

C’è che siamo una specie animale diversa da tutte le altre, una specie capace di una violenza sconfinata e improvvisa e irragionevole. Il triplice assassino era laureato nientemeno che in ingegneria informatica. Significa nulla. Era solo un pezzo di merda, come in America (che è un grande Paese al quale dobbiamo l’aver sconfitto il nazismo) ce ne sono tanti. Non illudetevi, contro di loro non possiamo fare nulla. Non possiamo fare nulla contro chi è talmente umano, fin troppo umano. Talmente umano da essere mostruoso.

