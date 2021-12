LA VERSIONE DI PAUL - QUATTORDICI ANNI DOPO LA SUA MORTE, PAUL NEWMAN RACCONTERA' LA SUA STORIA - UNA TRENTINA DI ANNI FA, L'ATTORE, SU SUGGERIMENTO DELL'AMICO SCENEGGIATORE STEWART STERN, AVEVA PRESO A REGISTRARE LE SUE MEMORIE - ERA STANCO DI VEDERSI RAPPRESENTATO A PIACERE DAGLI ALTRI - ORA I SUOI AUDIO SARANNO TRASCRITTI DANDO VITA A UNA AUTOBIOGRAFIA POSTUMA...

Di Paolo Mastrolilli per "D – la Repubblica"

paul newman a venezia

«Paul Newman racconterà la propria storia, 14 anni dopo la sua morte». Suona un po’ macabro, il titolo scelto dal New York Times, per annunciarne l’autobiografia postuma. Ma in fondo è efficace, anche perché invita a leciti dubbi sull’operazione.

Stanco di vedersi rappresentato a piacere dagli altri, una trentina di anni fa Newman aveva infatti accettato il suggerimento dell’amico sceneggiatore Stewart Stern e registrato le sue memorie. Ne erano uscite ore e ore di conversazione, monologhi riflessivi dell’attore e interviste con i familiari.

paul newman nick mano fredda

Poi Paul muore nel 2008 e Stewart nel 2015, senza riuscire mai a trascrivere in un libro la storia di quel ragazzo partito dalla periferia di Cleveland per arrivare nel firmamento di Hollywood. La famiglia però ha deciso di realizzare il progetto e la scorsa primavera ha messo all’asta il materiale. La casa editrice Knopf l’ha acquistato, affidandolo a Peter Gethers, che lo tradurrà in un libro in uscita il prossimo autunno. Per l'80% conterrà le parole di Newman, il resto saranno interviste a familiari e amici.

paul newman nick mano fredda

Proprio Gethers ha detto al Times che «quanto ha registrato, e in sostanza scritto, è davvero onesto e rivelatore. Mostra lo straordinario arco narrativo di un ragazzo che era molto, molto imperfetto all’inizio della sua vita, ma crescendo si è trasformato nel Paul Newman che volevamo fosse». Dentro ci sono i problemi con i genitori, l’alcol, le due mogli, la sofferenza per la morte del figlio Scott a causa di un’overdose. C’è la gelosia e l’invidia per colleghi come Marlon Brando e James Dean, che giudicava migliori di lui.

paul newman l'uomo dai sette capestri

«Dice che sua madre non pensava a lui tanto come carne e sangue, ma come una decorazione. Dice che se non fosse stato un bambino carino, non gli avrebbe mai prestato attenzione. È una cosa devastante da leggere e chiaramente forma gran parte della sua vita e della sua insicurezza riguardo all’essere attore».

paul newman cloris leachman butch cassidy and the sundace kid

Resta da vedere se è giusto conoscere tutto questo attraverso la mediazione di Gethers, che non aveva mai conosciuto Newman, e delle sue figlie, che ora faranno da redattrici e curatrici al posto del padre. Ma forse l’importante sarà resuscitare Paul restando fedeli alla storia orale.

