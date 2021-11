LA VERSIONE DI PAUL - QUATTORDICI ANNI DOPO LA SUA MORTE, USCIRA' UN LIBRO DI MEMORIE SCRITTO DA PAUL NEWMAN - L'ATTORE AVEVA INFATTI INIZIATO PIU' DI 30 ANNI FA UN RACCONTO ORALE DELLA SUA VITA ALL'AMICO STEWART STERN - ORA QUELLE REGISTRAZIONI SONO STATE TRASCRITTE: I PRIMI ANNI DI VITA, IL DIFFICILE RAPPORTO CON I GENITORI, LA MADRE, CHE LO CONSIDERAVA "UNA DECORAZIONE"...

Dagotraduzione da Dnyuz

paul newman in. hud il selvaggio

Decenni fa, l'attore e filantropo Paul Newman, frustrato da tutte le biografie non autorizzate e dalla copertura della sua vita, ha registrato la sua storia, lasciando trascrizioni che per anni sono state dimenticate nella lavanderia nel seminterrato della sua casa in Connecticut.

Ora la sua famiglia ha deciso di trasformare quelle trascrizioni in un libro di memorie, che sarà pubblicato da Knopf il prossimo autunno.

paul newman la lunga estate calda

«Ciò che ha registrato, e in sostanza ciò che ha scritto, è stato così onesto e rivelatore», ha detto Peter Gethers, editor di Knopf che si occuperà del libro, ancora senza un titolo. «L’arco narrativo straordinario lo mostra all’inizio della sua vita come un ragazzo molto, molto imperfetto ma che, crescendo, si è trasformato nel Paul Newman che vogliamo».

Newman - noto per i suoi occhi azzurri e i suoi 50 anni di carriera di attore in film come "Butch Cassidy e Sundance Kid", "Hud" e "Cool Hand Luke" - è morto nel 2008 all'età di 83 anni.

paul newman e joanne woodward

Il libro è stato iniziato più di 30 anni fa come progetto di storia orale messo insieme da uno degli amici più cari di Newman, lo sceneggiatore Stewart Stern. Stern, il cui film del 1968 "Rachel, Rachel", è stato diretto da Newman e interpretato da sua moglie, Joanne Woodward, ha trascorso diversi anni intervistando persone provenienti da tutti gli angoli della vita di Newman, inclusi i suoi figli, la sua ex moglie Jacqueline Witte, amici intimi e attori e registi che hanno lavorato con lui. Questo lavoro ha prodotto migliaia di pagine di trascrizioni e ha convinto Newman che avrebbe dovuto dare la sua versione. Stern lo ha tempestato di domande, ha detto Gethers, e hanno creato registrazioni che sono un mix di interviste e Newman che parla senza suggerimenti.

paul newman a venezia 1

Le registrazioni, completate circa 10 anni prima della sua morte, descrivono i primi anni di vita di Newman, compreso il suo difficile rapporto con i suoi genitori, così come i suoi problemi con l'alcol, le sue carenze come marito nel suo primo matrimonio e i suoi difetti come genitore. È sincero riguardo al suo dolore quando suo figlio, Scott, è morto per overdose di droga e alcol a 28 anni.

Il libro approfondisce anche l'insicurezza di Newman nei suoi anni più giovani, esplorando la sua gelosia nei confronti di colleghi come James Dean e Marlon Brando quando lavoravano tutti a Hollywood.

«Ha detto che sua madre non pensava a lui tanto come carne e sangue, ma come una decorazione», ha detto Gethers. «Dice che se non fosse stato un bambino carino, lei non gli avrebbe mai prestato attenzione. È una cosa devastante da leggere e chiaramente forma gran parte della sua vita e della sua insicurezza riguardo all'essere un attore».

PAUL NEWMAN CON LA FIGLIA NELL

Il libro di memorie riguarderà anche il suo matrimonio con Woodward, che Gethers ha definito «notevolmente amorevole, affettuoso e sexy», così come la sua carriera di attore e pilota di auto da corsa.

Il libro è stato acquistato all'asta questa primavera, ha detto Gethers. Sarà per l'80% di memorie, e la parte restante si baserà sulle registrazioni fatte da Stern con persone vicine a Newman. Includerà anche fotografie di famiglia inedite.

paul newman nick mano fredda paul newman nick mano fredda paul newman con il suo rolex daytona PAUL NEWMAN SIGARETTA shirley knight e paul newman la dolce ala della giovinezza VACANZE DEI VIP PAUL NEWMAN E LA MOGLIE JOANNE WOODWARD NEL paul newman e lee marvin paul newman cloris leachman butch cassidy and the sundace kid paul newman a venezia PAUL NEWMAN