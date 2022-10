VERSO L'ARCHIVIAZIONE LE INDAGINI RELATIVE AL VIDEO CHE HA COINVOLTO ALBINO RUBERTI, EX CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO GUALTIERI, E ALCUNI ESPONENTI DEL PD CIOCIARO - UNA VICENDA SCOPPIA CON LA DIFFUSIONE DI UN VIDEO CON UNA LITE FURIBONDA TRA LO STESSO RUBERTI, IL SINDACO DI GIULIANO DI ROMA ADRIANO LAMPAZZI E VLADIMIRO DE ANGELIS, ASSICURATORE E FRATELLO DEL PIÙ NOTO FRANCESCO, LEADER DEL PD IN PROVINCIA - MA RESTANO MOLTI DUBBI: CHI HA DIFFUSO IL VIDEO? E CON QUALI OBIETTIVI? - LO SCONTRO DI POTERE SULLE PROSSIME REGIONALI NEL LAZIO…

Verso l'archiviazione le indagini relative al video che ha coinvolto Albino Ruberti, ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e alcuni esponenti del Pd ciociaro. Una vicenda emersa in avvio della recente campagna elettorale, relativa a una cena dell'1 giugno scorso, quando Enrico Letta era stato a Frosinone per un comizio per le amministrative. Cena finita con una lite furibonda tra lo stesso Ruberti, il sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi e Vladimiro De Angelis, assicuratore e fratello del più noto Francesco, leader del Pd in provincia.

[…] In Procura a Frosinone il riserbo continua a essere massimo, il fascicolo non è ancora chiuso ma gli elementi raccolti sulla lite non portano a ipotizzare reati. Diverso il discorso sulla diffusione del video. Qualche giorno dopo l'uscita e l'attenzione che si concentrò sull'attività della Asl e in particolare le polizze con le agenzie di Vladimiro De Angelis uscì un comunicato nel quale si affermava che si sarebbe «andati fino in fondo».

[…] gli accertamenti avrebbero escluso legami tra la lite al ristorante e affari con le polizze e le proroghe. La stessa Asl, interessata dalla Regione Lazio a ricostruire i vari passaggi, aveva sottolineato come non ci fossero «incongruenze» nei contratti sottoscritti e prorogati.

Ma l'inchiesta non è finita, anzi, e si concentra su chi ha diffuso il video, offrendolo prima al centro-destra di Frosinone e poi al Foglio. […] Il vero motivo dello scontro era legato alle regionali, all'appoggio del consigliere regionale Mauro Buschini alla candidatura di Daniele Leodori anziché a quella gradita a Roma di Enrico Gasbarra, ma anche al fatto che in caso di sconfitta nel Lazio ci sarebbe un solo eletto in Ciociaria e quindi nessuna garanzia per Sara Battisti, compagna di Ruberti e nel 2018 in ticket con Buschini.

Diffondere il video, oltre a mettere a nudo quelle divisioni e ad avere le conseguenze note, puntava però anche al posto che Francesco De Angelis ricopre al Consorzio industriale del Lazio. In molti hanno chiesto le sue dimissioni, ma lui ha fatto sapere che non ci pensa proprio […]

