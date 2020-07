18 lug 2020 10:09

IL VESCOVO DI SULMONA CANCELLA LE FIGURE DI "PADRINO" E "MADRINA": “LA SCELTA DELLE FIGURE È COMPIUTA SPESSO PER MOTIVI DI PARENTELA O AMICIZIA, CHE POCO HANNO A CHE FARE CON IL RUOLO CHE LE FIGURE DOVREBBERO SVOLGERE” - IL DECRETO SARÀ IN VIGORE PER TRE ANNI, DAL PROSSIMO PRIMO AGOSTO…