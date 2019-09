VESTIRSI DA SAMARA: L'ULTIMA MODA DEGLI SVALVOLATI! “TE SBRATTO, TE TIRO UN CAZZOTTO E VEDEMO CHI C’HA PAURA”, IL FOLLE GIOCO HORROR DOPO LA SICILIA FA IMPAZZIRE ANCHE ROMA – A CASAL BRUCIATO UNA PERSONA TRAVESTITA COME LA BIMBA INDEMONIATA PROTAGONISTA DI “THE RING” E’ STATA PRESA A CALCI E PUGNI - IN ALCUNI POST SUI SOCIAL “SAMARA” SI VEDE ACCANTO A UN CASSONETTO IN FIAMME A MONTI TIBURTINI – E C’E’ CHI GIURA: “SE LA BECCO, LA CORCO” - VIDEO

RORY CAPPELLI per repubblica.it

Un gioco pericoloso, soprattutto per lei (sempre che sia una lei) che rischia di essere “corcata”, “stramazzata”, “te faccio a pezzi”, “te sbratto” “Te tiro ncazzotto vedemo chi c'ha paura” e via romandando, se si fa rivedere con la parrucca di lunghi capelli neri davanti al volto, la camicia da notte bianca svolazzante, un coltellaccio in mano e un pupazzo attaccato al fianco in giro per le strade di Roma.

Perché il Samara Challenge che sta facendo impazzire i social di tutta Italia è sbarcato da due giorni anche nella Capitale.

Samara Morgan è la ragazzina del film horror The Ring con Naomi Watts uscito nel 2002: da qualche giorno una neo Samara perfettamente truccata è stata avvistata a Catania, a e a. A Roma è stata avvistata a San Basilio, Casal Bruciato (parco Meda), Monti Tiburtini - immortalata addirittura di fianco a un cassonetto in fiamme - a Centocelle.

Domenica notte la polizia dopo vari avvistamenti è stata inseguita dalla polizia, senza successo, a Casal Monastero. E sui social, dopo aver lei stessa annunciato sul suo profilo Instagram che avrebbe visitato il quartiere con più like al suo post, i suoi avvistamenti e le foto che li accompagnavano hanno fatto migliaia di visualizzazioni in pochissime ore.

Adesso non solo la sta cercando la polizia, ma anche tantissime persone. Compresi gli animatori di Welcome to Favelas che chiedono: "Se vedete Samara stanotte a Roma avvisateci che arriviamo!". Per fotografarla e pubblicare video del fenomeno social di fine estate.

