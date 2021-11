VESUVIO, CHE PAURA: UN BUS È PRECIPITATO IN UNA SCARPATA. A BORDO C’ERA SOLO L’AUTISTA, CHE È RIUSCITO A SALTARE DAL MEZZO IN CORSA RIUSCENDO A SALVARSI – I TURISTI ERANO APPENA SCESI PER VISITARE IL GRAN CONO… - VIDEO

Paura sul Vesuvio dove un bus Eav è precipitato in un avvallamento mentre si trovava a quota mille. E' successo poco dopo le 14, quando un bus per il trasporto turistico, appena parcheggiato in pendenza con l'autista a bordo, racconta il quotidiano Il Mattino, è iniziato ad avanzare a vuoto: a bordo c'era solo l'autista, mentre i turisti erano appena scesi per visitare il Gran Cono.

Il mezzo ha rotto il guardrail ed è finito nella scarpata: l'autista è riuscito a saltare dal bus in corsa mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia Portici Ercolano che hanno allertato la centrale operativa della polizia municipale di Ercolano. Le pattuglie sono intervenute in soccorso dell’autista, uscito illeso dall’incidente. Paura anche tra i turisti che hanno visto cadere il mezzo con il quale erano arrivati sul posto.

