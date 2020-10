VEZZI E SOLLAZZI DEL RE THAILANDESE MAHA VAJIRALONGKORN - VIVE CIRCONDATO DA MOGLIE E CONCUBINE, CHE HA FATTO COLONNELLO IL SUO CANE E CHE SI FACEVA ALLACCIARE LE SCARPE DAI SERVITORI - ORA E' STATO COSTRETTO A RIENTRARE NEL PAESE DALLA BAVIERA DOPO LE MANIFESTAZIONI DEI GIOVANI CHE CHIEDONO LE DIMISSIONI DEL PRIMO MINISTRO E LA RIFORMA DEL SISTEMA MONARCHICO – I RAGAZZI SI SONO ROTTI LE BALLE DELLA SUA VITA DA SATRAPO-PLAYBOY

Michelangelo Cocco per “il Messaggero”

(...)

maha vajiralongkorn 2

L' instabilità nel paese del Sud-est asiatico aveva costretto il monarca, Maha Vajiralongkorn, a rientrare precipitosamente a corte a bordo del suo jet personale.

Aveva trascorso la maggior parte dell' anno in un hotel di lusso in Baviera, suscitando imbarazzo nel governo tedesco a causa dello stile di vita da satrapo-playboy circondato da una moglie (la quarta), una concubina ufficiale, e una ventina d' altre amanti alle quali imponeva la divisa militare. Le cortigiane si avvicinano a lui strisciando al suolo, mentre a quelle che cadevano in disgrazia vengono rasati i capelli. Per non parlare del barboncino Foo Foo, presente spesso a tavola nelle occasioni ufficiali, in paramenti da ufficiale dell' aviazione thailandese, colonnello pare.

maha vajiralongkorn 1

O delle passeggiate del sessantottenne monarca (con un patrimonio stimato in circa 30 miliardi di dollari) in jeans a vita bassa e canottiera ultra aderente per mettere in mostra un enorme tatuaggio tutt' altro che regale.

Educato in Gran Bretagna, si racconta che Maha sia stato viziato a tal punto che, adolescente, a differenza dei suoi compagni di classe non era in grado di allacciarsi le scarpe, compito riservato ai suoi servitori. (...)

(...)

maha vajiralongkorn 5

GLI ECCESSI Il rispetto dei thailandesi per la casa reale è cosa nota, ma, evidentemente, gli eccessi di Maha hanno convinto una seppur piccola parte di loro che sia arrivato il momento di cambiare. (...)

maha vajiralongkorn 4 maha vajiralongkorn 4 thailandia incoronazione di maha vajiralongkorn 10 MAHA VAJIRALONGKORN 3 MAHA VAJIRALONGKORN - 1 thailandia incoronazione di maha vajiralongkorn 7 maha vajiralongkorn 1 thailandia incoronazione di maha vajiralongkorn 16 maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 2 maha vajiralongkorn e yuvadhida polpraserth 1 maha vajiralongkorn 2 maha vajiralongkorn 3 maha vajiralongkorn 1 maha vajiralongkorn maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 5 maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 3 sineenat wongvajirapakdi sineenat wongvajirapakdi 1 srirasmi suwadee maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 1 maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 2 maha vajiralongkorn 3