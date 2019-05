VI CHIEDETE ANCORA PERCHÉ IL CANE È IL MIGLIORE AMICO DELL’UOMO? – IN THAILANDIA UN BASTARDINO CON UNA ZAMPA PARALIZZATA HA SALVATO UN NEONATO CHE ERA STATO SEPOLTO VIVO DALLA MADRE 15ENNE: L’ANIMALE HA INIZIATO A GIRARE FRENETICAMENTE ATTORNO ALLA BUCA E CON DUE ZAMPE È RIUSCITO A LIBERARE LE GAMBE DEL PICCOLO, RICHIAMANDO L’ATTENZIONE DEL SUO PADRONE… (VIDEO)

Già la notizia, mercoledì scorso, di un cane che in Thailandia aveva fiutato e salvato un neonato sepolto vivo sottoterra da una madre adolescente, destò clamore e fece, come si dice, il “giro del mondo”.

Ma ora è saltato fuori che Ping Pong, questo il nome dell’animale eroe, è pure disabile: una zampa anteriore è completamente paralizzata a causa di un incidente stradale in cui è rimasto investito.

Il clamoroso salvataggio è accaduto in una piantagione di manioca a Ban Nong Kham, un villaggio del nordest del paese asiatico: Ping Pong ha iniziato improvvisamente ad agitarsi, a girare freneticamente attorno alla buca e ad abbaiare per richiamare l’attenzione dei contadini nei dintorni; scavando nel frattempo con le due zampe davanti anteriori e riuscendo, da solo, a riportare alla luce le gambe del piccolo. Il proprietario, resosi conto che qualcosa non andava nel comportamento del suo cane, è sopraggiunto di corsa e ha completato l’opera, liberando e consegnando il bambino all’ambulanza.

La giovanissima madre rea confessa, appena 15enne (il cui nome non è stato divulgato), è accusata ora di tentato omicidio e abbandono di minore ma, nonostante la contestazione ufficiale del reato, non è stata portata in carcere: «E’ affidata agli psicologi e ai suoi genitori perché è terrorizzata - spiega la polizia -. Si rammarica di ciò che ha fatto e ha spiegato di aver agito d’impulso, senza pensarci».

Agli agenti ha spiegato di aver avuto timore del castigo del padre se avesse scoperto che era incinta, e di aver provato così a liberarsene: la sua famiglia ha assicurato che si occuperà del bimbo, che nonostante tutto è in buone condizioni.

«Ho tenuto il cane anche se disabile perché è leale e obbediente - racconta invece il proprietario di Ping Pong, il 41enne Usa Nisaika -, mi aiuta quanto vado a lavorare nei campi e a curare il mio bestiame: è amatissimo da tutto il villaggio e quello che ha fatto è davvero sorprendente».

