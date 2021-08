20 ago 2021 20:01

VI DIMENTICATE IL GREEN PASS O NON RIUSCITE A SCARICARLO SUL CELLULARE? POTETE SEMPRE FARE COME QUESTO STUDENTE DI REGGIO CALABRIA, CHE SE L’È TATUATO SUL BRACCIO! - ANDREA COLONNETTA HA 22 ANNI, È DI REGGIO CALABRIA, E HA SPIEGATO COSÌ LA SUA DECISIONE: “HO VOLUTO RAPPRESENTARE LE DIFFICOLTÀ DEL MOMENTO ATTRAVERSO UN TATUAGGIO CHE RESTERÀ INDELEBILE E RAPPRESENTERÀ UN PERIODO STORICO DELLA MIA ESISTENZA” - PER TESTARE L’EFFICACIA DEL TATUAGGIO, ANDREA È ANDATO CON L’AUTORE DEL TATUAGGIO IN UN MCDONALD’S PER TESTARNE L’EFFICACIA E…