"LA VARIANTE DELTA? SIAMO IN RITARDO, BISOGNAVA SEQUENZIARE E FARE LE ZONE ROSSE IN CASO DI FOCOLAI" - ANDREA CRISANTI: "ADESSO COSA SI VUOL FARE? NON CREDO SI RIESCA PIÙ A BLOCCARLA IN ITALIA. SE IL MESSAGGIO È QUELLO CHE NON C'È PIÙ PERICOLO, CHE DIVENTA TUTTA ZONA BIANCA, NON CI POSSIAMO LAMENTARE SE PRENDONO TRENI O AUTOBUS AFFOLLATI O VANNO IN VACANZA. SE CONSENTONO AL VIRUS DI DIFFONDERSI E EMERGONO VARIANTI RESISTENTI AL VACCINO QUALCUNO LA RESPONSABILITÀ SE LA DOVRÀ PUR PRENDERE…"