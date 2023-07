31 lug 2023 10:07

VI HO SOPPORTATO A LUNGO, PURE TROPPO - IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA UN MEDICO, NEL GIORNO IN CUI E' ANDATO IN PENSIONE, HA ORGANIZZATO UNA SINGOLARE “CERIMONIA” D’ADDIO: HA SPACCATO A BASTONATE IL TELEFONO IN PIAZZA DAVANTI AI SUOI EX PAZIENTI - "L'HO FATTO PERCHÈ NEGLI ULTIMI ANNI LA REPERIBILITÀ ERA DIVENTATA UN INCUBO, DALLO STRESS A TANTI PROBLEMI CHE HANNO INFLUITO SULLA MIA CONDIZIONE GENERALE".