E VI LAMENTATE DEI NOSTRI TRENI! – UN FILMATO DIVENTATO VIRALE MOSTRA MIGLIAIA DI PASSEGGERI CHE SI ACCALCANO ALLA STAZIONE DI GAZIPUR, IN BANGLADESH, PER SALIRE UN TRENO DIRETTO A DACCA – IL VAGONI SONO PRESI D'ASSALTO A TAL PUNTO CHE IN TANTISSIMI DECIDONO DI VIAGGIARE SUL TETTO METTENDO A RISCHIO LA PROPRIA VITA…

Noi non ci possiamo certo lamentare dei nostri mezzi di trasporto - spesso troppo pieni. Guardando questo video (girato in time lapse) possiamo vedere che, alla fine, qualcuno sta peggio. Siamo a Gazipur, Bangladesh, e migliaia di passeggeri occupano ogni centimetro del treno regionale Drutojan Express in partenza per Dacca.

Salgono persino sul tetto dei vagoni. Uomini, donne e bambini: ogni volta è un viaggio pericolosissimo. Negli ultimi anni, dicono le statistiche, sono morte diverse persone cadendo giù

