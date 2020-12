FIGLIE MIE NON VI CONOSCO – ANTHONY FAUCI CI TIENE A FAR SAPERE CHE NON TRASCORRERÀ IL NATALE CON LA PROLE: “STARÒ CON MIA MOGLIE. LE VACANZE DI NATALE SONO UNA FESTA SPECIALE PER NOI PERCHÉ LA VIGILIA È IL MIO COMPLEANNO. QUEST’ANNO LE MIE TRE FIGLIE NON TORNERANNO A CASA. È DOLOROSO, MA AVEVAMO FATTO LO STESSO PER IL RINGRAZIAMENTO. MOLTI HANNO IGNORATO GLI AVVISI E ORA C’È UN’IMPENNATA DI CONTAGI…”