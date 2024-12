VI RICORDATE DELL'ESFILTRAZIONE DI ARTEM USS? LA PROCURA DI MILANO CHIEDE IL GIUDIZIO IMMEDIATO PER DMITRY CHIRAKADZE, RUSSO RESIDENTE IN SVIZZERA, ARRESTATO A GIUGNO ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO PERCHÉ RITENUTO UNA DELLE MENTI DIETRO LA FUGA DALL'ITALIA DI ARTEM USS - IL FIGLIO DELL'OLIGARCA AMICO DI PUTIN, ALEKSANDER, ERA AI DOMICILIARI VICINO MILANO IN ATTESA DI ESSERE ESTRADATO NEGLI STATI UNITI - CHIRAKADZE, DISCENDENTE DI UN GRANDUCA DELLA GEORGIA E CON FORTI LEGAMI CON FUNZIONARI RUSSI, È ACCUSATO DI PROCURATA EVASIONE...

DMITRY CHIRAKADZE E ARTEM USS

(LaPresse) - La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Dmitry Chirakadze, aristocratico russo residente nel cantone di Ginevra in Svizzera, arrestato dai carabinieri di Milano il 13 giugno all'aeroporto di Fiumicino e ritenuto una delle 'menti' dietro la fuga dall'Italia di Artem Uss, il figlio di un oligarca di Mosca evaso dai domiciliari a Basiglio, nel Milanese, il 22 marzo 2023 in attesa dell'estradizione verso gli Stati Uniti.

ARTEM USS

Il Procuratore Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia hanno chiesto al gip di processare il 54enne magnate dei media online e co-fondatore del gruppo Pravo.ru, che controlla il sistema di giustizia elettronica, per il reato di procurata evasione in concorso con l'aggravante della transnazionalità.

Chirakadze, discendente di un Granduca della Georgia, è ritenuto appartenente al ‘secondo livello’ dietro l’esfiltrazione dell’imprenditore russo 41enne ed è sposato con una facoltosa donna d'affari russa, titolare di quote della società che gestisce un’importante struttura turistica in Sardegna riconducibile alla famiglia Uss, di uno studio legale in Russia specializzato nell’ottenere decisioni presso la Corte Suprema e l’arbitrato di Mosca e di una tenuta di caccia nel territorio di Krasnojarsk, in Siberia, regione già governata dal padre di Artem Uss e luogo di vacanza prediletto da funzionari del Cremlino e delle gerarchie moscovite.

