VI RICORDATE DELL’AEREO MALESE MH17, ABBATTUTO DA UN MISSILE NELLA REGIONE UCRAINA DI LUGANSK, NEL DONBASS? A OTTO ANNI DALL’INCIDENTE, UN TRIBUNALE OLANDESE HA CONDANNATO TRE CITTADINI RUSSI ALL’ERGASTOLO - IACOBONI TWEET: “LA GUERRA UFFICIALE DELLA RUSSIA ALL’UCRAINA È INIZIATA NEL 2014. LO DICE UN TRIBUNALE, QUALORA CI FOSSERO DUBBI”

La Corte olandese che emette il verdetto sull’abbattimento dell’aereo Mh17 in Donbass nel luglio 2014 ha già stabilito, giuridicamente, che la guerra ufficiale della Russia all’Ucraina è iniziata nel 2014.

Lo dice ora un tribunale, qualora ci fossero dubbi



CORTE OLANDA, AD ABBATTERE VOLO MH17 FU MISSILE FILORUSSI

i giudici olandesi del processo sul volo mh17

(ANSA) - Il voto malese Mh17 fu abbattuto da un missile di tipo Buk sparato da Pervomaisk, una località nel distretto di Lugansk, al momento dell'abbattimento sotto controllo dei militanti separatisti filorussi.

E' questa la prima parte del verdetto definitivo sull'abbattimento del volo malese 14 luglio del 2014, emesso dal tribunale olandese di massima sicurezza allestito vicino all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. "Frammenti del missile Buk trovati nei corpi delle vittime sono prova inconfutabile del fatto che fu questo missile a causare l'abbattimento del volo", ha spiegato la corte.

igor girkin sergey dubinskiy oleg pulatov leonid kharchenko

CORTE OLANDA, TRE CONDANNE PER ABBATTIMENTO VOLO MH17

(ANSA) - La corte olandese ha condannato i cittadini russi Igor Girkin, Sergei Dubinsky e l'ucraino Leonid Kharchenko, tutti processati in contumacia, per aver avuto un ruolo chiave nel nell'abbattimento del volo malese Mh17 nel 2014 in Ucraina.

I tre, stando alla corte, hanno avuto un ruolo chiave nel portare il sistema missilistico di tipo Buk da una base militare in Russia al sito di lancio. Scagionato invece per insufficienza di prove il quarto indagato, il cittadino russo, Oleg Pulatov. I tre condannati, prevede la sentenza, devono pagare insieme 16 milioni di euro più gli interessi ai parenti sopravvissuti.

CORTE OLANDA, ERGASTOLO AI TRE CONDANNATI PER IL VOLO MH17

(ANSA) - La corte olandese ha condannato in contumacia all'ergastolo i tre sospetti - due cittadini russi e un ucraino - ritenuti colpevoli dell'abbattimento del volo Mh17 il 17 luglio 2014 in Ucraina. Al termine della sentenza, durata oltre due ore, i giudici della corte hanno ritenuto "che solo la massima pena è una sentenza appropriata alle conseguenze di tali atti per cui condanna all'ergastolo i tre imputati".

resti del volo mh17 ben pocock resti del volo mh17 missili buk mh17 il boeing malaysia abbattuto sopra l ucraina 2 mh17 risultati dell inchiesta sul volo malaysia 9 filorussi donetsk 2014 mh17 il boeing malaysia abbattuto sopra l ucraina 1 liam sweeney commemorazione delle vittime del volo mh17 7 commemorazione delle vittime del volo mh17 6 mh17 il boeing malaysia abbattuto sopra l ucraina 3 mh17 risultati dell inchiesta sul volo malaysia 7 mh17 risultati dell inchiesta sul volo malaysia 8 john alder richard mayne mh17 il boeing malaysia abbattuto sopra l ucraina 4 mh17 il boeing malaysia abbattuto sopra l ucraina 5 volo mh17 glenn thomas piet ploeg