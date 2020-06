VI RICORDATE DELL’INFERMIERA SEXY CHE IN RUSSIA CURAVA I PAZIENTI COVID IN MUTANDE? – DOPO CHE LE IMMAGINI DEL SUO FISICO DA BONAZZA HANNO FATTO IL GIRO DEL MONDO, LA 23ENNE HA FIRMATO UN CONTRATTO COME MODELLA PER UNA LINEA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO – MA PARE CHE SI TRATTI DI UNA BREVE PARENTESI DELLA SUA VITA VISTO CHE “DA GRANDE” LA RAGAZZA VUOLE DIVENTARE UN…

Antonio Palma per "www.fanpage.it"

nadezhda zhukova 7

La sua foto in ospedale in tuta protettiva, completamente trasparente, che lasciava in bella vista il bikini sottostante, era diventa virale nel maggio scorso attirando molte attenzioni e anche qualche critica, ora l’infermiera russa di Tula ha deciso di sfruttare quella inaspettata fama posando come modella per un set fotografico pubblicitario e firmando un contratto con un marchio di abbigliamento sportivo.

nadezhda zhukova 2

Del resto Nadezhda Zhukova in Russia è diventata uno dei simboli di questa emergenza coronavirus, visto che a soli 23 anni ha accettato di prestare servizio in un ospedale per malattie infettive in piena emergenza coronavirus dove lavora tuttora.

Quella di modella infatti per ora è solo una parantesi della sua vita il cui obiettivo principale è diventare medico. “Presenterò i documenti per la facoltà di medicina questa estate. Dopo non so cosa scegliere, se pediatria o anestesia e terapia intensiva” ha rivelato la giovane che ringrazia i tanti colleghi e medici che le sono stati vicini nei primi giorni di questa inattesa notorietà.

nadezhda zhukova 1

“Sono ancora imbarazzata a parlarne. Ora capisco in che giorno è stata scattata la foto, ma come queste informazioni si siano diffuse così rapidamente attraverso la rete è ancora un mistero per me” ha raccontato la 23enne, aggiungendo: “Certo, non ero pronta per tale attenzione. Mi ha aiutato molto proprio il lavoro. È stato molto bello che i miei colleghi e tutto il team mi abbiano incoraggiato. Anche il capo medico del nostro ospedale, e persino il governatore della regione di Tula, hanno parlato a mia difesa”.

nadezhda zhukova 6

L’infermiera ha ribadito che quelli sotto la tuta non erano abiti intimi ma un bikini sportivo che si usa per fare attività fisica. “Il giorno in cui è stata scattata la foto non ero in costume da bagno, era un top sportivo e pantaloncini. Capiscono che nessuno sa quanto faccia caldo lavorare in una tuta protettiva in estate, è come stare diverse ore in una sauna, diventa persino difficile respirare e camminare” ha concluso Nadezhda Zhukova

nadezhda zhukova 8 nadezhda zhukova 5 nadezhda zhukova 9 nadezhda zhukova 3 nadezhda zhukova 4