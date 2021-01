VI RICORDATE LA FORD EDSEL? O IL VIRTUAL BOY DI NINTENDO? SE IL CASSETTINO DELLA MEMORIA RIMANE CHIUSO, NIENTE PAURA: SONO STATI DEGLI ASSOLUTI FALLIMENTI! – ANCHE I MARCHI NOTI HANNO NELLA LORO STORIA QUALCHE FLOP: DAL “GOOGLE LIVELY” CHE DOVEVA SFIDARE “SECOND LIFE” ALLA “CRYSTAL PEPSI”, LA BIBITA TRASPARENTE MORTA NEL 1993, ECCO 10 PRODOTTI CHE SI SONO RIVELATI DEGLI INSUCCESSI IMPRENDITORIALI … - VIDEO

Da "it.businessinsider.com"

ford edsel

Il lancio di un nuovo prodotto sul mercato, anche se fatto da un’azienda ben avviata, può rappresentare un salto nel vuoto. Nonostante i test che precedono la distribuzione al grande pubblico, alcune società importanti nel mondo degli affari hanno avuto i loro punti deboli: dalla Nintendo a Microsoft, dalla Coca Cola a McDonald’s.

microsoft zune 2

Anche questi marchi noti hanno, nella loro storia, qualche fallimento che chi ha buona memoria probabilmente ricorderà. Si tratta di prodotti che i consumatori non hanno minimamente apprezzato e che sono stati tolti dal mercato nel giro di uno o pochi anni, magari per via del sapore sgradevole o delle aspettative non mantenute. Ecco sette prodotti che non hanno funzionato

mcdonald's arch deluxe 1 new coke 1 virtual boy nintendo 2 virtual boy nintendo soda orbitz 3 mcdonald's arch deluxe sony betamax 1 google lively 1 ford edsel 1 sony betamax new coke apple newton

soda orbitz microsoft zune apple newton 2 ford edsel 3 ford edsel 4 crystal pepsi google lively crystal pepsi 1