VI RICORDATE DELLE GEMELLE SVALVOLATE CHE CONDIVIDEVANO LO STESSO UOMO? DOPO 10 ANNI DI FIDANZAMENTO LE DUE AUSTRALIANE, DA ANNI A CACCIA DISPERATA DI FAMA, HANNO SPOSATO IL 37ENNE BEN BYRNE DURANTE IL REALITY “EXTREME SISTERS” – MA IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE VISTO CHE LE DUE VOGLIONO ANCHE AVERE DEI BAMBINI (IN CONTEMPORANEA)… - VIDEO

Si chiamano Anna e Lucy DeCinque, sono gemelle e vivono a Perth. Dopo 10 anni di fidanzamento con lo stesso uomo, Ben Byrne, 37 anni, lui ha chiesto loro di sposarlo. È accaduto durante il reality Extreme Sisters.

I tre si sono scambiati un anello a tre fasce, ad indicare la loro unione. La promessa di matrimonio è stata molto ‘classica’, solo rivolta a due donne: “Vi amo tutte e due e farò quello che posso per rendervi felici”.

E le due sorelle hanno così realizzato uno dei loro sogni: sì, perché in puntate precedenti del reality le gemelle hanno provato a rimanere incinta di Ben, contemporaneamente. “Soffriamo di ansia da separazione – hanno raccontato le due al New York Post – non potremmo esistere l’una senza l’altra”.

Anna e Lucy mangiano la stessa quantità di cibo, vanno in bagno insieme, fanno la doccia insieme e condividono il marito. Come mai hanno deciso di fare un reality sulla loro vita? “È stata una decisione di Ben“, hanno spiegato. Le due sono infatti ben note in Australia ma la storia del loro compagno (ora marito) non lo era affatto: “Lo abbiamo fatto perché il pubblico era curioso di conoscere il suo punto di vista“.

