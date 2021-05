VI RICORDATE DI JOSEPH MIFSUD? - TORNA IL NOME DEL MISTERIOSO PROFESSORE MALTESE DELLA “LINK CAMPUS” SPARITO NEL NULLA: LA PROCURA DI AGRIGENTO HA CHIUSO L’INCHIESTA SULL’UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO E HA NOTIFICATO L’AVVISO, A QUATTRO PERSONE. TRA QUESTI ANCHE MIFSUD, CHE DI QUEL CONSORZIO ERA STATO NOMINATO PRESIDENTE. ORA GLI INQUIRENTI DOVREBBERO ACCERTARE SE SIA CONTUMACE OPPURE MORTO…

Claudio Antonelli per "la Verità"

joseph mifsud vincenzo scotti

Dopo mesi di damnatio memoriae, torna il nome di Joseph Mifsud. A riaccendere i fari sul professore perno del Russiagate, è stata la Procura di Agrigento, che ha chiuso l' inchiesta e fatto notificare l' avviso - propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio - a quattro dirigenti. L' accusa riguarda l' utilizzo delle carte di credito del Consorzio universitario di Agrigento.

Mifsud con Olga Roh

Il primo destinatario è l' ex presidente Joseph Mifsud, che era stato nominato presidente del Consorzio universitario di Agrigento nel 2009 su indicazione dell' allora presidente della Provincia Eugenio D' Orsi. L' accademico, di recente, è stato anche condannato dalla Corte dei Conti di Palermo a risarcire un danno erariale alla provincia di Agrigento. Mifsud è sparito dopo che, nell' ottobre del 2017, gli investigatori Usa dell' epoca resero noto il suo coinvolgimento nel Russiagate.

Joseph Mifsud, Stephan Roh, and a former Russian government official, Alexey Klishin, sat at a conference at the Link University campus in Rome

Non si trova né nel suo appartamento a Roma, né presso il suo ex campus alla Link university, né a Londra. Il Comitato nazionale democratico che ha citato in giudizio anche Mifsud in merito all' hackeraggio di migliaia di email di Hillary Clinton nel 2016, ha detto che il professore «è scomparso o forse morto». La mossa della Procura apre adesso un nuovo scenario.

VANNA FADINI JOSEPH MIFSUD VINCENZO SCOTTI

Essendo chiamato a rispondere di uno specifico reato in un dibattimento, gli inquirenti dovrebbero accertare se Mifsud sia contumace oppure morto. Nel primo caso andrebbe anche verificato il luogo in cui si sarebbe riparato. Nel 2019 l' avvocato di Mifsud, Stephan Claus Roh, aveva dichiarato alla Verità di averne perso le tracce.

Stephan Claus Roh e Mifsud

«L' ho visto l' ultima volta nel maggio del 2018, quando è venuto nel mio ufficio. Quel giorno diede il suo assenso perché registrassi una sua deposizione. Gli inquirenti americani mi hanno chiesto copia di queste registrazioni e, poiché è nell' interesse di Mifsud collaborare con gli Stati Uniti, gliele ho fornite quest' estate. Ho anche preventivamente informato la Link, dal momento che è un atto d' accusa contro alcuni dei suoi dirigenti», aveva dichiarato sulle colonne del nostro giornale. Eppure, dall' altra parte dell' oceano c' è chi, dentro la cerchia di Donald Trump, pensa che il professore sia ancora vivo.

IL PASSAPORTO DI MIFSUD RITROVATO IN PORTOGALLO

Magari ospite in un Paese arabo. E che ci possa essere un collegamento con fatti più recenti. Non è sopita l' idea che alcuni personaggi coinvolti nelle attività di depistaggio possano essere ricomparsi anche nella fase successiva. Cioè in occasione delle elezioni del 2021 quando a vincere è stato Joe Biden. Basti pensare all' affidavit a firma di un avvocato catanese più volte rincorso dalla Verità in cui si asseriva l' esistenza di un complotto in Italia per truccare l' ultima tornata elettorale.

Che fine ha fatto il presunto autore? E con lui i vertici della Usaerospace, interessati ad Alitalia, che più volte si sono presentati a Roma con l' avvocato firmatario dell' affidavit?

