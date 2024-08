16 ago 2024 19:10

VI RICORDATE DI KIM DOTCOM, IL TEDESCO FONDATORE DELLA PIATTAFORMA PIRATA “MEGAUPLOAD”, CHE REGALÒ ALL’UMANITÀ TANTI FILM, SERIE TV E CANZONI GRATIS? SARÀ ESTRADATO NEGLI STATI UNITI, DOPO 16 ANNI DI ESILIO DORATO IN NUOVA ZELANDA, E RISCHIA UNA CONDANNA A MOLTI ANNI DI GALERA – LA PIATTAFORMA PIRATA GLI AVREBBE FRUTTATO LA BELLEZZA DI 175 MILIONI DI DOLLARI: LUI SI È SEMPRE DIFESO DICENDO DI NON POTER ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER COME GLI ALTRI UTILIZZAVANO IL SUO SERVIZIO…