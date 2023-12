6 dic 2023 19:56

VI RICORDATE DI LEOPOLDO WICK, L'INFERMIERE DI ASCOLI CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PER AVER UCCISO ALCUNI ANZIANI NELLA RSA PER CUI LAVORAVA? - I GIUDICI DELLA CORTE D'APPELLO HANNO ORDINATO IL SUO SCARCERAMENTO E L'ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE - WICK ERA ACCUSATO DI AVER SOMMINISTRATO DOSI LETALI DI FARMACI A 8 PAZIENTI, PROVOCANDONE LA MORTE...