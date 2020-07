9 lug 2020 08:50

VI RICORDATE DI NAYA RIVERA, L’ATTRICE DI “GLEE”? È SCOMPARSA E FORSE ANNEGATA NEL LAGO PIRU, IN CALIFORNIA – AVEVA PRESO IN AFFITTO UNA BARCA INSIEME AL FIGLIO DI QUATTRO ANNI, CHE È STATO RITROVATO A BORDO DA SOLO – MENO DI UNA SETTIMANA FA AVEVA SCRITTO UNO STRANO MESSAGGIO SUI SOCIAL: “IL DOMANI NON È GARANTITO…” - VIDEO