11 ott 2019 18:18

VI RICORDATE PIROZZI, IL SINDACO DI AMATRICE CHE DOPO IL TERREMOTO ERA CONSIDERATO UN EROE E DA MOLTI LANCIATO COME FUTURO LEADER DELLA DESTRA ITALIANA? OGGI È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER IL CROLLO DELLA PALAZZINA EX INA, DOVE MORIRONO 7 PERSONE - DOPO LA SCOSSA DELL'AQUILA NEL 2009, L'EDIFICIO FU RESTAURATO MA SENZA SEGUIRE LE NORME ANTISISMICHE E SENZA COLLAUDI, TANTO CHE SI SBRICIOLÒ COME GLI ALTRI