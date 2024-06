Lo fanno lavorare senza contratto regolare, lo mollano per strada col braccio mozzato e la leggerezza è del lavoratore, leggerezza che È COSTATA CARA A TUTTI. Ma la vergogna. #satnamsingh pic.twitter.com/X1sUDUXMFs — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 20, 2024

1. DATORE DI LAVORO SINGH INDAGATO DA 5 ANNI PER CAPORALATO

Da www.ansa.it

Il TgLa7 pubblica in esclusiva un documento della Procura in cui si legge che Renzo Lovato, padre di Antonello Lovato, il trentasettenne che ha abbandonato il bracciante indiano Satnam Singh davanti casa dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro nella sua azienda agricola, è indagato da cinque anni per reati di caporalato in un altro procedimento.

Enrico Mentana ha anticipato la notizia del telegiornale in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Renzo Lovato è accusato, in concorso, di avere sottoposto "i lavoratori, almeno sei, a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno" corrispondendo una retribuzione inferiore a quella stabilita dal contratto nazionale. Inoltre, avrebbe violato la "normativa sull'orario di lavoro, sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro". La Procura gli contesta anche di avere sottoposto i lavoratori "a condizioni di lavoro e a situazioni alloggiative degradanti". I fatti contestati si riferiscono ad un arco temporale che va dal novembre 2019 al maggio 2020.

Lovato è indagato assieme ad altre due persone responsabili di una cooperativa agricola.

L'uomo, nei giorni scorsi, dopo l'incidente di Satnam Singh, aveva detto che quest'ultimo "ha commesso una leggerezza che ha fatto male a tutti".

2. LA DISPERAZIONE DI SONY

Estratto dell’articolo di Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

«Vorrei dare una mano a quella povera donna». «Mi impegno a trovarle un lavoro regolare». «Posso ospitarla gratis per un periodo». Le telefonate che arrivano da ieri alla sede della Cgil di Latina in via Cerveteri mostrano la faccia umana e solidale dell’agro pontino, piccoli imprenditori e cittadini comuni si offrono di aiutare Sony, la vedova 24enne di Satnam Singh, il bracciante agricolo di 31 anni morto tre giorni fa. […]

«Si buttava a terra, urlava, non riusciva a capire. “Aiuto, marito tagliato”, ripeteva. È disumano quello che ha subito», è il racconto di quei momenti fatto da Ilario e Noemi, la coppia di coetanei italiani che ospitava Sony e Satnam assieme ad altri loro connazionali sikh. Da tutto questo difficilmente Sony si riprenderà mai, «dice che il marito è vivo, chiede di salvarlo, è ferma a quattro giorni fa», ripete chi le è vicina. […]

Il Viminale ha concesso in poche ore il permesso di soggiorno per motivi di giustizia. La comunità originaria del Punjab l’ha messa sotto tutela e con il tramite della Flai Cgil sta cercando per lei una sistemazione stabile, che le permetta anche di far arrivare in Italia la madre per starle vicino, come da lei invocato.

La Asl le sta fornendo l’assistenza psicologica, il sindacato (che ha avviato anche una raccolta fondi) le fornirà quella legale e amministrativa per districarsi nella burocrazia ed essere rappresentata nei passaggi legali, a partire dalle perizie sull’incidente fino alla costituzione di parte civile.

3. LA PIAZZA DI LATINA: SATNAM È STATO UCCISO SFERZATA DI MATTARELLA

Estratto dell’articolo di Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

«Il nome di Satnam Singh non deve essere dimenticato», scandisce Elly Schlein, mentre sfumano le note di Bella ciao , accompagnate con le mani da sikh, senegalesi, cingalesi scesi in piazza a Latina per protesta contro «la morte di uno schiavo». Chiedono «giustizia per Satnam».

E ancora: «I diritti umani valgono per tutti — scandiscono — non importa se regolari o no. Basta schiavitù».

Risuonano alte qui le parole del capo dello Stato, contro lo sfruttamento dei più deboli e indifesi «con modalità e condizioni illegali e crudeli»: un fenomeno, dice Sergio Mattarella, «che, con rigore e fermezza, va ovunque contrastato, eliminato totalmente e sanzionato, evitando di fornire l’erronea e inaccettabile impressione che venga tollerato, ignorandolo». Il presidente le ha pronunciate al 160esimo anniversario della Croce Rossa, ma è qui nell’agro pontino, dove si sottolinea il binomio sfruttamento-criminalità, che pesano di più.

[…] Elly Schlein: «Singh non è morto in un incidente sul lavoro, è stato ucciso dallo sfruttamento, è stato ucciso dal caporalato, dalla disumanità di chi lo ha mollato, con un braccio mangiato da un macchinario, davanti a casa senza portarlo a curarsi».

Ma per Schlein tutto si lega alla legge Bossi-Fini. E da Latina annuncia la ripresa della sua battaglia per abolirla

La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, promette controlli a tappeto: «Questa è una situazione di disprezzo della vita umana e di sottovalutazione delle conseguenze di un incidente sul lavoro così grave, è un atto di barbarie», dice, ricordando che «è stato reintrodotto il reato di interposizione di manodopera e la patente a crediti e aumentato il numero ispettori sul lavoro, così nell’arco dell’anno saremo in grado di raddoppiare le ispezioni».

Ma a Latina c’è scetticismo.

È troppo vasto il fossato scavato in decenni fra la legalità e il lavoro nero della raccolta agricola. La tensione è palpabile. Viene fischiata la sindaca di FdI Matilde Celentano.

Ci sono anche le delegazioni di altri partiti. Come il Movimento 5 Stelle, ma senza il leader Giuseppe Conte, a cui qui molti non perdonano il decreto Sicurezza. C’è invece Nicola Fratoianni, di Avs, che concorda nell’abolizione della Bossi-Fini

[…] Rappresentanti anche di +Europa, Italia viva e Azione. Martedì a manifestare sarà la comunità indiana del Lazio.

Aderiranno Cisl e Uil, l’appello è stato esteso anche alle imprese, pure dalla Lega hanno annunciato la presenza di una delegazione. […]

