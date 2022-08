VI RICORDATE DI QUANDO SI DICEVA CHE TRUMP SMALTISSE I DOCUMENTI BUTTANDOLI NEL WATER? IL PUZZONE HA SEMPRE SMENTITO LA NOTIZIA, MA MAGGIE HABERMAN, AUTRICE DEL LIBRO BOMBA IN USCITA A OTTOBRE, HA SCODELLATO LE IMMAGINI CHE INCASTRANO L’EX PRESIDENTE: IN DUE CESSI CI SONO DEI FOGLI CHE, AI SENSI DEL "PRESIDENTIAL RECORDS ACT", DOVEVANO ESSERE CONSERVATI – PER IL PORTAVOCE DEL TYCOON SI TRATTA DELL’ENNESIMA BALLA ANTI-TRUMP, MA…

Vi ricordate di quando si diceva che Trump smaltisse i suoi documenti buttandoli nel water? Dopo che il puzzone ha sempre smentito la notizia, Maggie Haberman pronta a sganciare la bomba con il suo libro "Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America" in uscita il 4 ottobre, scodella la foto dei documenti che l'ex presidente ha fatto a pezzi prima di buttarli nel water.

Secondo una fonte vicina a Trump, la foto di sinistra riguarda un water della Casa Bianca. A destra, invece, c’è un’immagine scattata durante uno dei viaggi del tycoon.

Il portavoce di Trump Taylor Budowich ha detto ad Axios: «Devi essere piuttosto disperato se per vendere libri le immagini di carta in una tazza del gabinetto fanno parte del tuo piano promozionale. Ci sono tante persone disposte a inventare storie come questa per impressionare i media. Una casta che è disposta a correre dietro qualsiasi cosa, purché sia anti-Trump».

Le fonti di Haberman riferiscono che i tentativi di disfarsi di documenti gettandoli nel water siano avvenuti diverse volte alla Casa Bianca e in almeno due viaggi all'estero. La calligrafia è visibilmente quella di Trump, scritta con il pennarello che prediligeva. «Era una delle abitudini di Trump quella di strappare documenti che avrebbero dovuto essere conservati ai sensi del Presidential Records Act – ha detto Haberman – Quello che ha fatto è potenzialmente illegale. La maggior parte delle parole sono illeggibili, ma si legge il nome della rappresentante Elise Stefanik.

