LA SCIANCHETTA DELL'ELEFANTE

Ricordate il gioco che si faceva a scuola? Qualcuno da dietro ti faceva piegare il ginocchio con un piccolo colpo a sorpresa. Lo scherzetto veniva definito in gergo dialettale "scianchetta", da "sciancare", "provocare una slogatura dell'anca".

Ecco: l'elefante del Columbus zoo in Ohio, Stati Uniti, sembra proprio fare lo stesso dispetto al suo giovane compagno: la sua arma è un colpo di proboscide. L'altro resiste per un po', ma poi crolla in un tuffo del tutto inconsueto per questi pachidermi.