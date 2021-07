25 lug 2021 08:45

VI RICORDATE LA RAGAZZA A CUI HANNO INIETTATO PER ERRORE SEI DOSI DI VACCINO A MASSA? NON PUÒ AVERE IL GREEN PASS! “NESSUNO SI PRENDE LA RESPONSABILITÀ DI RILASCIARMELO ESSENDO IO UN CASO UNICO. SE NON LO AVRÒ FARÒ CAUSA A REGIONE TOSCANA E MINISTERO DELLA SALUTE” – “MI AVEVANO DETTO CHE L'OVERDOSE DI VACCINO AVREBBE ANNULLATO IL VACCINO STESSO E DUNQUE NON AVREI AVUTO GLI ANTICORPI. E INVECE SONO ARRIVATI DUE MESI E MEZZO DOPO L'INIEZIONE. HO VALORI CHE SUPERANO DI 60 VOLTE LA SOGLIA DELLA NORMALE VACCINAZIONE CON DUE DOSI” – “NON SARÒ MAI UNA NO VAX. ANZI, FACCIO UN APPELLO AI MIEI COETANEI: VACCINATEVI”