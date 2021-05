VI RICORDATE DI RICCARDO FACCHINI, CHEF A “LA PROVA DEL CUOCO”? – SU INSTAGRAM HA RIVELATO DI AVER CAMBIATO VITA: ORA È UNA DONNA TRANSGENDER E SI CHIAMA CHLOE – “HO INIZIATO IL MIO PERCORSO DUE ANNI E MEZZO FA ED ORA MI SENTO PRONTA PER FARE L’ULTIMO COMING OUT. SONO CONVINTA CHE CHI MI HA APPREZZATO COME RICCARDO CONTINUERÀ A FARLO. SONO FIERA DI AVERE ACCANTO A ME UN UOMO CON LA ‘U’ MAIUSCOLA CHE…”

Sono passati anni da quando La prova del cuoco andava in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ma i telespettatori più fedeli al programma sicuramente ricorderanno Riccardo Facchini: si tratta di uno dei tanti chef che si sono susseguiti ai fornelli nel corso degli anni. Bravo e preparato, il cuoco ha fatto notizia nelle ultime ore perché ha deciso di fare coming out. Il tutto è avvenuto sulla suo profilo Instagram, dove ha cambiato nome in Chloe: oggi Facchini è una fiera donna transgener, appartenente alla comunità Lgbtq+.

“Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata – ha esordito nel post in cui ha spiegato il suo percorso di transizione – capelli biondi, faccia più tonda… Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo e ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla Prova del cuoco”. Lo chef sa già che alcuni non capiranno né accetteranno la sua scelta, che ha ritenuto assolutamente necessaria.

“Sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo – continua nel post pubblicato su Instagram – continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro”.

