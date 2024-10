30 ott 2024 17:48

VI RICORDATE DELLO SCANDALO NOVARTIS IN GRECIA IN CUI 21 POLITICI VENNERO ACCUSATI DI AVER INTASCATO TANGENTI PER FACILITARE GLI AFFARI DELLA MULTINAZIONALE? DOPO ANNI DI INDAGINE IL CASO È STATO ARCHIVIATO PER INSUFFICIENZA DI PROVE E, ORA, I DUE TESTIMONI CHIAVE RISCHIANO GROSSO: DOVRANNO DIFENDERSI DALLE 21 DENUNCE PER DIFFAMAZIONE E FALSA TESTIMONIANZA - TRA GLI ACCUSATI C'ERANO L'EX PRIMO MINISTRO ANTONIS SAMARAS, IL MINISTRO DELLA SALUTE ADONIS GEORGIADIS E IL GOVERNATORE DELLA BANCA DI GRECIA YANNIS STOURNARAS…