Il video ironico davanti al negozio di Rolex, con tanto di tag a Francesco Totti che l'ha accusata di avergli fatto sparire, insieme al padre, la collezione di orologi, è costato caro a Ilary Blasi. La conduttrice tv, infatti, poco prima aveva parcheggiato la sua automobile - una Smart for two nuovo modello, interamente argentata - in un'area dove la sosta non era permessa. E la polizia locale, di servizio nella zona, l'ha multata.

A pubblicare le foto è il settimanale Chi e a rilanciarle sono state le pagine social dedicate alla conduttrice, come Ilary Blasi Fanpage. La 41enne si vede in centro con l'amica hair stylist Alessia Solidani (la donna che l'ex capitano giallorosso accusa di aver fatto da tramite tra la moglie e altri uomini). Parcheggia la sua vettura in un'area senza strisce a terra, dove la sosta non era consentita, e va in giro per negozi.

Pubblica il video-stoccata a Totti e dopo qualche acquisto torna a recuperare la macchina. Ma al suo arrivo trova i vigili che stanno prendendo i dati per multarla: dopo qualche scambio di battute, però, alla fine la conduttrice de L'isola dei famosi sale sulla Smart e dal finestrino firma il verbale.

Il web è spaccato: "Ti sta bene", scrivono i fan di Totti. "Nel bene e nel male, purché se ne parli", commenta invece chi in questa diatriba tifa per Blasi. Che, tra l'altro, non può fare a meno di notare che durante la firma del verbale la donna stia sorridendo. "Continua così, sei bellissima"

