11 dic 2022 18:40

VI SENTIRE INSODDISFATTI E NON APPAGATI DALLA VOSTRA RELAZIONE? TUTTA COLPA DELLE ASPETTATIVE IRREALISTICHE CHE ABBIAMO SULL’ALTRO – LA PSICOLOGA LALITAA SUGLANI HA SPIEGATO CHE CI SONO ALMENO OTTO PUNTI CHE ANDREBBERO SCARDINATI PER NON SABOTARE UNA RELAZIONE: È IMPOSSIBILE CHE IL PARTNER NON SIA MAI IN DISACCORDO E CONDIVIDA TUTTI I PROGETTI – NON VI INCAZZATE SE IL VOSTRO COMPAGNO TROVA UN’ALTRA PERSONA ATTRAENTE E SCORDATEVI CHE POSSA SEMPRE…