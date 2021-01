VI SENTITE POCO SEXY DOPO LE ABBUFFATE NATALIZIE E LE ORE DI SONNO ARRETRATE? TRANQUILLI: 15 CONSIGLI AUDACI PER RITORNARE A FAR FIAMME SOTTO LE LENZUOLA - IL MEZZO NUDO È PIÙ EROTICO DEL NUDO TOTALE, QUANDO SI STA IN COPPIA DA MOLTO TEMPO - CONFESSATE DI VOLER PROVARE A FARE UNA COSA NUOVA E INUSUALE - FATE SEXTING DENTRO CASA - USATE MASCHERINA E VIBRATORE - FINO ALLA ORMAI MITOLOGICA TECNICA DEL "POMPELMO"... - VIDEO

sesso di coppia

Sentirsi poco sexy dopo le abbuffate natalizie e le ore di sonno arretrate è comprensibile, ma non c’è da temere. Queste efficaci tattiche sessuali comportano il minimo sforzo e fanno ottenere i massimi risultati, aiutando a far ritornare l'alchimia sotto le lenzuola.

Dalla lista dei desideri “da camera” al divieto di sesso per un mese, questi trucchetti di seduzione faranno venire voglia a voi e al vostro partner di tornare a infuocare le coperte.

Vestitevi!

calze di pizzo nero

Il mezzo nudo è più erotico del nudo totale, quando si sta in coppia da molto tempo. Aggiungere indumenti – un paio di tacchi alti, mutandine sexy, lui che si toglie la maglietta ma si lascia i jeans – non farà che aumentare il desiderio del vostro partner e inviare un messaggio istantaneo al cervello: Sto per fare sesso.

Fate uscire il lato oscuro

Confessare di voler provare a fare una cosa nuova e inusuale – inconfessata anche agli amici – è una dimostrazione di fiducia assoluta verso il proprio partner. Significa anche che avete un segreto, e i segreti sono per loro natura sexy.

Programmare di fare una cosa che avreste voluto fare da molto tempo, che sia più o meno estrema, è una mossa molto brillante ed eccitante per uscire dalla solita routine.

Divieto di sesso

trucchi a letto

Invece di ordinare un pasto completo ogni volta che si fa sesso – i baci, i preliminari, le dita, la lingua e infine la penetrazione – limitate il vostro menu sessuale.

Passare un mese senza sesso vi farà sentire più creativi con altre cose e solleveranno lui dalla pressione dell'ansia da prestazione per le proprie erezioni traballanti.

Durante il prossimo mese, vietate il sesso orale e non utilizzate più quelle due o tre posizioni che la maggior parte delle coppie usa abitualmente.

Vietare determinati atti sessuali vi aiuterà a superare tutta la questione del “non voglio fare più sesso perché è sempre la stessa cosa”.

Fate una lista dei desideri

sesso dopo le feste

Tutto ciò che volete entrambi da oggi al giorno della vostra morte: lo facciamo per i viaggi e lo facciamo per altre esperienze, perché non per il sesso?

Avere una lista a portata di mano rende le coppie molto più avventurose.

Quando ci si sente creativi, o quando non lo si è affatto, tutta la parte più difficile – quella di farsi venire nuove idee – sarà già stata fatta.

Usate la frutta

Una youtuber che si occupa di sesso (Auntie Angel) si è inventata una tecnica che può procurare gli orgasmi più potenti che lui possa mai provare. Tutto ciò che serve è un… “pompelmo.”

sesso e frutta

Tagliate le estremità del frutto in modo che vi resti in mano la parte centrale. Poi fate un incisione al centro più o meno della stessa circonferenza del membro del vostro partner, lasciando un buco al centro.

A questo punto bendate il vostro partner e iniziate dunque a praticargli del sesso orale, facendo scorrere la fetta di pompelmo su e giù.

Alcune praticanti di questa tecnica confermano che dia agli uomini una sensazione meravigliosa perché offre una sensazione più “naturale” di quanto possa fare la mano.

sesso cucina

Fatelo in diversi orari del giorno

Proprio come un bicchiere di vino gustato fuori dagli orari prestabiliti ha tutto un suo sapore, fare sesso a un orario del giorno insolito rende le cose molto più interessanti.

Fatelo a diverse velocità

Alcune sessioni lunghe e lente possono essere strepitose ma lo stesso vale per le brevi e rapide ‘sveltine’: unite le due pratiche per mantenere la frizzantezza.

Lo stesso vale per le tecniche: fatelo molto piano per qualche minuto, poi iniziate ad accelerare, e poi di nuovo a rallentare. Aggiunge sapore alle aspettative, uscendo sempre dai format prestabiliti.

Portate il lavoro manuale a un altro livello

coppia sotto le coperte

Se lui vi sembra particolarmente impassibile mentre lo eccitate con le mani, questo semplice trucco di solito funziona: fatevi mostrare come usa lui le mani su di se quando si masturba. Gli uomini si masturbano regolarmente, e quasi sempre nella stessa maniera, perciò imitando la sua tecnica, è difficile potersi sbagliare.

Ad alcuni uomini piace la presa morbida, ad altri venire presi più in cima col pollice e l’indice o tutte e quattro le dita: ogni tecnica offre diverse sensazioni.

Usate la mascherina

mascherina erotica

Siamo così fissati col dover apparire bene durante il sesso, che è facile andare in paranoia o distrarsi. Si può usare una benda o qualsiasi altra cosa – una calza, una sciarpa o una maglietta – per spostare immediatamente l’attenzione su quello che sentiamo, piuttosto che quello che vediamo.

Aggiungete una sedia

Fare sesso su una sedia (preferibilmente una senza bordi), trasforma le posizioni banali in qualcosa di nuovo e vivace.

sedia sesso

Scegliete una sedia vecchio stile, possibilmente con delle assi di legno, in modo che avrete un letto portatile su cui giocare a legarvi a vicenda.

Indossate i calzini a letto

Suona ironico ma non lo è! È una delle cose che eccita la maggior parte delle donne, ed è stato provato scientificamente che aumenta la qualità dell’orgasmo.

calzini a letto

Avere freddo è un grosso deterrente a fare sesso e indossare i calzini è un modo veloce per scaldare il corpo durante il rapporto.

Mettete via i tacchi

Nuovi studi hanno dimostrato che i tacchi do una certa altezza ruotano il bacino femminile alla stessa angolatura in cui raggiungono l’orgasmo.

sesso tacchi

Indossarli abitualmente siginifica perciò trovarsi costantemente in una ‘posizione da orgasmo’. Per quanto può sembrare appetibile però, purtroppo non lo è, perché finisce per diminuisre la sensazione dell’orgasmo reale.

Se i vostri tacchi creano una contrazione nella zona pelvica, questa non potrà contrarsi ulteriormente durante il sesso e l’intera esperienza ne risentirà.

Fate sexting dentro casa

Il partner si è svegliato prestato e vi trovate ancora a letto? Provate a mandargli una foto di quello che si sta perdendo e contate fino a dieci. Scoprirete che anche il caffè è un bene superfluo quando l’amore chiama.

sesso di coppia

Smettete di provarci

Se state cercando disperatamente di spingervi oltre il vostro limite, non siete rilassati. Piuttosto, mettetevi comodi e cercate di concentrarvi semplicemente sull’esperienza: sarete molto più propensi a stare nel momento in questo modo e facendo sì che l’orgasmo avvenga in maniera naturale.

Cambiate stimoli

Se il sesso orale non sta funzionando, usate le dita. Se non funziona durante la penetrazione, passate al sesso orale.

sesso orale

È facile sovrastimolare i sensi al punto da rendere le terminazioni nervose insensibili: cambiare il metodo di stimolazione sessuale risolve il problema in un lampo.

Prendete il vostro vibratore: Se tutto il resto fallisce, prendete il vostro vibratore e utilizzatelo o su voi stesse mentre lui vi guarda o lasciategliene prendere il controllo.

15 trucchi per il sesso invernale:

tracey cox

