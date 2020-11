VI SIETE MAI CHIESTI COME MAI IN GERMANIA LA NUDITÀ IN PUBBLICO NON È UN TABÙ? SE CREDETE CHE SIA SOLO GENTE BIZZARRA QUELLA CHE PRENDE IL SOLE NEI PARCHI DI BERLINO VI SBAGLIATE DI GROSSO: L’ABITUDINE AFFONDA LE RADICI NELLA FREIKÖRPERKULTUR, LA "CULTURA DEL CORPO LIBERO", UNA FILOSOFIA NATA PER REAZIONE AI VALORI CONSERVATORI SOFFOCANTI NELLA GERMANIA IMPERIALE E CHE DIVENNE UNA FONDAMENTALE VALVOLA DI SFOGO NELLA DDR – PERSINO IL NAZISMO NON SI… - FOTO HOT

Vi siete mai chiesti come mai in Germania la nudità non è un tabù? Imbattersi in persone nude che prendono il sole in un parco a Berlino è praticamente un rito di passaggio. Ma come mai? Non c’entra molto il lato edonistico, ma è un esempio di Freikörperkultur, o "cultura del corpo libero".

L'FKK, come viene solitamente abbreviato, è strettamente associata alla vita nella Repubblica Democratica Tedesca (Germania dell'Est), ma il nudismo in Germania come pratica pubblica risale alla fine del XIX secolo. E a differenza di togliersi la maglietta su una spiaggia in Spagna, la FKK è un movimento tedesco più ampio con uno spirito distinto, il cui significato è spogliarsi della propria essenza ed immergersi nel mondo naturale come atto di resistenza e sollievo.

«Il nudismo ha una lunga tradizione in Germania - ha detto Arnd Bauerkämper, professore associato di storia moderna alla Freie University di Berlino - All'inizio del XX secolo, la Lebensreform ("riforma della vita") era nell'aria. Si trattava di una filosofia che sosteneva il cibo biologico, la liberazione sessuale, la medicina alternativa e una vita più semplice e più vicina alla natura. Il nudismo fa parte di questo movimento più ampio, che era contro la modernità industriale, contro la nuova società emersa alla fine del XIX secolo».

Secondo Hanno Hochmuth, uno storico del Leibniz Center for Contemporary History Potsdam, questo movimento di riforma prese particolarmente piede nelle città più grandi, inclusa Berlino. Durante la Repubblica di Weimar (1918-1933), si crearono delle spiagge dell'FKK popolate da "una minoranza molto, molto piccola" di membri della borghesia che prendevano il sole. Secondo Bauerkämper, dava un «senso di nuova libertà dopo aver vissuto in una società autoritaria e con valori conservatori soffocanti nella Germania imperiale (1871-1918)».

Nel 1926, Alfred Koch fondò la Scuola di nudismo di Berlino per promuovere la nudità all'aperto capace di porci in armonia con la natura. E se l'ideologia nazista inizialmente proibì l'FKK, considerandola immorale, nel 1942 il Terzo Reich aveva ammorbidito le sue restrizioni sulla nudità pubblica.

Ma fu solo nei decenni successivi alla divisione del dopoguerra della Germania Est e Ovest che l'FKK sbocciò davvero, in particolare nell'Est, e non solo tra la classe borghese. Per i tedeschi che vivevano nella DDR comunista, dove i viaggi, le libertà personali e le vendite di beni di consumo erano limitati, l'FKK era una valvola di sfogo, un modo per scaricare la tensione in un mondo pieno di restrizioni. Nel 1971 l'FKK venne ufficialmente autorizzato di nuovo. Secondo Bauerkämper, sotto Honecker per la DDR sostenere i nudisti era “un modo di far vedere che permettevano qualcosa”.

Dalla caduta del muro di Berlino, la cultura FKK è diminuita. Negli anni '70 e '80, centinaia di migliaia di nudisti riempivano campeggi, spiagge e parchi. Nel 2019, l'Associazione tedesca per la cultura del corpo libero contava solo 30.000 membri registrati, molti dei quali avevano tra i 50 e i 60 anni. Ma l'FKK ha comunque lasciato una diffusa tolleranza in tutto il paese per gli spazi dedicati alla nudità in pubblico vista come forma di benessere.

