VI SIETE MAI CHIESTI DA DOVE “ARRIVA” IL SINGHIOZZO? SE TUTTI CRESCONO SPERIMENTANDO METODI RUDIMENTALI PER FARSELO PASSARE, IN POCHI CONOSCONO L’ORIGINE DI QUESTO SPASMO INVOLONTARIO DEL DIAFRAMMA CHE PROVOCA LA CHIUSURA DI SCATTO DELLE CORDE VOCALI – DA COSA VIENE PROVOCATO, PERCHÉ VA VIA E I TRUCCHETTI PER FARLO SCOMPARIRE…

Kevin Loria per "it.businessinsider.com"

singhiozzo 9

Ognuno è cresciuto con il metodo anti-singhiozzo della propria famiglia. Come provare a spaventare la vittima del singhiozzo, trattenere il respiro, o bere un bicchiere d’acqua capovolto dal lato opposto del bicchiere.

Da bambino, la mia famiglia usava la tecnica di bere l’acqua, che era eccellente per farlo passare e sembrava essere efficace come qualsiasi altro metodo che era in circolazione per combatterlo. E in realtà, forse è proprio così.

singhiozzo 8

Questo perché non esiste un singolo trattamento anti singhiozzo supportato dalla scienza, secondo Gregory Levitin, assistente universitario di otorinolaringoiatria presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai Health System.

“Noi non riusciamo a capire il motivo per cui venga il singhiozzo e il perché se ne vada“, ha detto Levitin. “Ma tutto ciò che ha una qualità distraente è un buon sistema per poterlo interrompere”, specialmente se quella distrazione fornisce qualche altra forma di stimolazione.

singhiozzo 2

Sebbene gli scienziati non conoscano la vera causa o il miglior trattamento per il singhiozzo, essi sanno di cosa si tratta. E ci sono alcune strategie che Levitin e altri otorinolaringoiatra – medici dell’orecchio, del naso e della gola – raccomandano per prevenire e per far passare il singhiozzo.

La misteriosa causa del singhiozzo

Un “singhiozzo” è il suono che produciamo quando proviamo ad inspirare, ma uno spasmo involontario del diaframma fa sì che le corde vocali si chiudano di scatto. I medici chiamano tecnicamente questo “singultus“, un termine latino che si riferisce a singhiozzi o ansiti mentre si ha il singhiozzo

Tutto ciò che estende il diaframma o aumenta la distensione nello stomaco, secondo Levitin, potrebbe stimolare un nervo che può causare spasmi involontari. Ciò include comportamenti come mangiare troppo, mangiare troppo in fretta o bere in modo da riempire lo stomaco di aria (come ad esempio consumare bevande gassate).

singhiozzo 3

I bambini tendono a nutrirsi più spesso degli adulti e ingeriscono più aria quando lo fanno, sia che mangino da un biberon o da un seno, e ciò spiega perché sono vittime più frequenti del singhiozzo.

Ma ciò che è fondamentale è che il singhiozzo deriva da una contrazione involontaria, uno spasmo come quelli che si possono avere in un muscolo dopo essersi allenati.

Una cura per il singhiozzo

Anche se molto comuni i singhiozzi fortunatamente sono eventi poco frequenti e auto-limitanti per la maggior parte delle persone, secondo Levitin.

Tuttavia, ci sono alcune cose che lui consiglia per le persone a cui viene spesso il singhiozzo.

singhiozzo 1

“Dico alla gente di fare respiri profondi e poi di trattenere il respiro“, ha detto. Se il problema è causato dall’aria in eccesso nello stomaco, l’espansione dell’addome può smuovere quell’aria, consentendole di uscire. In alcuni casi, Levitin ha detto che si potrebbe provare a massaggiare la base del collo dove si trova il nervo frenico, che stimola il diaframma.

A volte, questi metodi funzionano – ma poi di nuovo, molte teoriche cure contro il singhiozzo sembrano funzionare solo occasionalmente.

“Se si fa una di queste cose, passa davvero dopo pochi minuti”, ha detto Levitin.

In rari casi, il singhiozzo può persistere per mesi o addirittura anni. In quelle situazioni, i medici possono provare con interventi più seri.

singhiozzo 6

Sebbene non ci siano farmaci per il singhiozzo, gli effetti collaterali di altri farmaci potrebbero aiutare. I medici hanno provato a dare alle persone un rilassante muscolare o un farmaco che aiutasse a far passare il cibo attraverso lo stomaco.

L’iniezione di un anestetico nel nervo frenico potrebbe fornire un sollievo temporaneo, secondo Levitin, anche se probabilmente solo per poche ore. In casi molto gravi, le nuove opzioni potrebbero includere impianti a batteria che possano stimolare il nervo frenico.

Per quei pazienti che hanno problemi seri e reali con il singhiozzo, Levitin ha detto che esistono delle terapie alternative in grado di venire in loro aiuto. Diverse tecniche di respirazione potrebbero aiutare, così come la meditazione o l’agopuntura.

singhiozzo 7

Ma quando si tratta di fornire le risposte finali alle domande su dove nascano i singhiozzi o sul come farli andare via, noi ancora non lo sappiamo.

“Alla fine, tutti soffriamo di questa condizione umana”, ha detto Levitin.

singhiozzo 4