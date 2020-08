VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ QUEL GAFFEUR DI FILIPPO È PRINCIPE, MA NON RE? PUR AVENDO SPOSATO LA REGINA ELISABETTA IL DUCA DI EDIMBURGO SI È DOVUTO ACCONTENTARE DI ESSERE SEMPLICEMENTE UN “PRINCIPE CONSORTE” A DIFFERENZA DELLA MAMMA DI NONNA BETTA CHE DIVENTÒ REGINA – IL GIORNO DELLE NOZZE NEL 1947 A FILIPPO VENNERO APPIOPPATE LE CARICHE DI DUCA DI EDIMBURGO, CONTE DI MERIONETH E BARONE GREENWICH, MA NELLA ROYALTY ANGLOSASSONE…

la regina elisabetta filippo con beatrice di york ed edoardo mapelli mozzi

Ha sposato la Regina Elisabetta, è a tutti gli effetti un membro (importante) della royal family, ma non possiamo chiamarlo re. Il principe Filippo, che è conosciuto anche come duca di Edimburgo, ha una storia interessante che ancora oggi rimanda a una domanda lecita e mai scontata a cui rispondere: perché non è re?

Il marito della Regina Elisabetta è conosciuto dai fan della royal family semplicemente come “principe consorte”. Molto della sua storia è stato già rivelato nella celebre serie TV The Crown (nota bene: la terza stagione è in arrivo su Netflix il 17 novembre, ndr): sappiamo che Filippo è nato principe di Grecia e Danimarca, e che ha rinunciato a questi tioli per convolare a nozze con Elisabetta. Sappiamo anche che è il figlio del principe Andrea e della principessa Alice di Battenberg, che lasciarono la Grecia e adottarono il cognome Mountbatten per neutralizzarsi come cittadini del Regno Unito.

la regina elisabetta e il principe filippo

Sappiamo inoltre che Her Majesty the Queen gli ha conferito il titolo di duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone Greenwich al momento delle loro nozze nel 1947. Tuttavia, un dubbio resta: perché, all’incoronazione della Regina Elisabetta nel 1953, Filippo non è stato proclamato re?

Questo quesito è anche al centro di un articolo apparso su harpersbazaar.com, che chiarisce: “Nella royalty anglosassone, la moglie di un re è chiamata regina consorte ma il marito di una regina è chiamato principe consorte e non re consorte”. La stessa fonte sottolinea anche che un ulteriore (e anche l’ultimo) riconoscimento di sangue blu è stato dato a Filippo nel 1957, quando la Regina Elisabetta gli ha conferito ufficialmente il titolo di principe del Regno Unito.

la regina elisabetta, il marito e i figli

E a proposito di titoli nella royal family, un chiarimento lungimirante è quello di townandcountrymag.com, che guarda al futuro della monarchia inglese offrendo un prospetto molto interessante. Ammettiamolo, c’è una domanda a cui tutti vorrebbero risposta nel Regno Unito (e non solo): Camilla diventerà Regina? Secondo la fonte, sì, Camilla potrebbe diventare regina consorte quando Carlo sarà incoronato re.

la regina elisabetta e il principe filippo

Tuttavia, Clarence House (la residenza di Carlo e Camilla) ha annunciato che sarà sua intenzione utilizzare (solo) il titolo di Sua Altezza Reale la principessa consorte. Quanto a Kate Middleton? Inutile prenderci in giro, il popolo non vede l’ora che diventi regina accanto a William. Ma attenzione, niente diminutivi: come per nome di battesimo, lei sarà Queen Catherine.

