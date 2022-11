VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ IL VOSTRO GATTO “FA LA PASTA?” - L'AZIONE DI ALTERNARE RITMICAMENTE LE ZAMPE ANTERIORI SU UNA SUPERFICIE MORBIDA È UN “RESIDUO DELL’INFANZIA”: OGNI MICIO LA COMPIE PER LA PRIMA VOLTA POCHE ORE DOPO LA NASCITA, QUANDO ANCORA NON VEDE, PER MASSAGGIARE IL PETTO DELLA MADRE E STIMOLARE LA PRODUZIONE DI LATTE. CONTINUANO A FARLO DA ADULTI PERCHÉ…

Noemi Penna per www.repubblica.it

gatto fa la pasta 9

Chi ha un gatto sa esattamente di cosa stiamo parlando. Ancor di più se ha sentito, almeno una volta nella vita, i suoi artigli entrare nella pelle mentre il peloso di casa era teneramente impegnato a impastare sulla sua pancia. Questa azione che i gatti compiono alternando ritmicamente le zampe anteriori su una superficie morbida – ricordando, appunto, una persona che impasta – ha una origine profonda. Si tratta infatti di un “residuo dell’infanzia”: ogni micio compie quest’azione per la prima volta poche ore dopo la nascita, quando ancora non vede, per massaggiare il petto della madre e stimolare la produzione di latte. Ma perché continua a farlo anche da adulto?

gatto fa la pasta 8

Ricordo d’infanzia

Sulle zampe i gatti hanno delle ghiandole odorifere che vengono stimolate attraverso la pressione. Facendo la pasta, un gatto marca il suo territorio e se lo fa anche su di te, vuol dire che gli piaci. In qualche modo questa azione gli ricorda infatti la mamma. E sebbene i gatti adulti non abbiamo più bisogno di essere allattati, l'azione dell'impastamento è probabilmente associata a sentimenti confortanti. Ognuno lo fa a modo suo, mostrando un atteggiamento rilassato. Ma non è raro che durante questa azione alcuni gatti possano persino sbavare, come se avessero realmente l’aspettativa di ricevere del latte, e fare le fusa (link all’altra guida). Oltre ai ricordi, l’azione ha anche un’importante componente istintiva, dato che fanno regolarmente la pasta anche i gatti abbandonati alla nascita o mai allattati dalla madre.

gatto fa la pasta 6

Rivendicare il proprio spazio

Essendo creature territoriali, da adulti l’impasto è un modo per loro efficace per rivendicare un loro spazio. Marcando con il proprio odore una coperta, un cuscino o un maglione, credono che nessun altro animale si avvicinerà, ritagliandosi così uno spazio esclusivo. In similitudine al girare in cerchio dei cani, i gatti usano questa tecnica anche sul luogo dove hanno deciso di schiacciare un pisolino. Questo perché i loro antenati avevano bisogno di appiattire l’erba o il terreno per renderli più comodi e rilevare eventuali pericoli prima di mettersi a loro agio, esponendosi a un predatore.

gatto fa la pasta 7

Fare un po’ di stretching

Fra i tanti motivi per cui i gatti fanno la pasta, ce n’è anche uno tutt’altro che sentimentale. Proprio come gli esseri umani hanno bisogno di un po’ di stretching di tanto in tanto, anche i mici impastando allungano le zampe. Il movimento alternato di estendere gli arti durante l'impastamento, infatti, risveglia i muscoli e stimola la circolazione. Ma qualunque sia la motivazione, e anche se ci scappa un’artigliata, secondo gli esperti è importante non punirli perché si tratta di un gesto istintivo che difficilmente controllano: la cosa migliore da fare è accarezzarli, spostandoli delicatamente se hanno scelto un luogo inopportuno.

gatto fa la pasta 4 gatto fa la pasta 3 gatto fa la pasta 1 gatto fa la pasta 2 gatto fa la pasta 5