VI SIETE RESI CONTO CHE STANOTTE A ROMA HA NEVICATO? – COME ANTICIPATO DAL SISTEMA DI ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, QUESTA NOTTE UNA NEVICATA HA COLPITO ROMA E PROVINCIA - L’INTENSITÀ DEI FIOCCHI DI NEVE È STATA BASSA E NON HA CAUSATO ACCUMULI… - VIDEO

neve a roma 1

Da www.open.online

Fiocchi di neve a Roma e in provincia. Come previsto dalle previsioni meteorologiche, la neve è caduta nella notte e fino all’alba in diverse zone di Roma e dintorni, come mostrano le numerose clip diffuse sui social network dagli utenti di diverse zone.

neve a roma 6

Da Centocelle a San Giovanni, da Casalotti al centro, fiocchi neve misti a pioggia e deboli nevicate in generale sono caduti come anticipato dal sistema di allerta della Protezione civile regionale. Bassa l’intensità e quasi nulli gli accumuli sul suolo e sulle carreggiate, accumuli che con il sorgere della nuova giornata e con il passaggio di auto e moto, sono andati sciogliendosi.

Nei territori capitolini con un’altitudine superiore ai 300 metri, si sono invece verificati accumuli minimi. Come mostra il video pubblicato da 3B Meteo, alcuni fiocchi di neve sono caduti anche in pieno Centro storico, sul Colosseo.

neve a roma 3 neve a roma 5 neve a roma 7 neve a roma 8 neve a roma 2 neve a roma 9 neve a roma 4