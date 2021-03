VI SIETE ROTTI LE PALLE DI STIRARE LE LENZUOLA? IL TRUCCHETTO PER NON FARLE SPIEGAZZARE DURANTE IL LAVAGGIO SPIEGATO DA UN MAMMA GENIALE DIVENTATA LA REGINA DELLA LAVATRICE - BASTANO DUE PALLINE DA TENNIS. VI SEMBRA IMPOSSIBILE? GUARDATE IL VIDEO…

Il cruccio di ogni casalinga ha trovato soluzione: giunge in soccorso Liz Amaya, di Brisbane, che ha detto che tutto ciò di cui si ha bisogno sono un paio di palline da tennis.

Il trucco è che la lavatrice non sia sovraccarica, per aiutare le palline a muoversi liberamente durante il lavaggio, colpendo, e quindi, "stirando" continuamente i tessuti, che a fine lavaggio e dopo la centrifuga risultano lisci come appena stirati.

Lo stesso vale anche per asciugamani, federe, tende e tovaglie, da sistemare in lavatrice rigorosamente separati, altrimenti il metodo non funzionerà.

«Oltre a ridurre le pieghe e rendere gli asciugamani più soffici, le palline da tennis consentono all'aria di circolare nell'asciugatrice» ha aggiunto Liz. I commentatori di Instagram, entusiasti, si sono fiondati nella prima prova e molti di loro sembrano più che soddisfatti. Pare che a Liz convenga brevettare il suo singolarissimo metodo.

