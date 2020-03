VI VERGOGNATE DI PARLARE DELLE VOSTRE FANTASIE SESSUALI AL PARTNER? C’È “OWN YOUR SEX”, UN’APP CREATA PER ALLONTANARE LO STRESS QUANDO E SE SI DECIDA DI RIVELARE CIÒ CHE SI DESIDERA DAVVERO IN CAMERA DA LETTO - COME FUNZIONA? ENTRAMBI I PARTNER, DOPO AVERLA SCARICATA SULLO SMARTPHONE, DOVRANNO RISPONDERE SEPARATAMENTE A UN QUESTIONARIO CON UNA VASTA GAMMA DI ATTIVITÀ SESSUALI E…

Simona Sirianni per "www.gqitalia.it"

Molte persone non si sentono a proprio agio nel condividere i propri desideri, bisogni e fantasie sessuali con il partner. Non se la sentono di confidare le loro preferenze. Spesso succede perché molti provano vergogna, imbarazzo e ansia quando sia a parlare di sesso in generale sia di desiderio sessuale nello specifico.

A complicare questo problema, il fatto che la maggior parte dei programmi di educazione sessuale non fornisce le competenze necessarie per affrontare in scioltezza questo tipo di conversazioni. Perciò che si fa? Come si possono facilitare le conversazioni sul sesso all’interno delle nostre relazioni? La tecnologia viene in aiuto, come sempre.

Own Your Sex, è una nuova app creata appositamente per allontanare lo stress quando e se si decida di parlare di ciò che si desidera davvero in camera da letto. Ecco come funziona: entrambi i partner scaricano l'app e connettono i loro account. Ognuno dovrà rispondere separatamente ad un questionario con una vasta gamma di attività sessuali.

Le domande, per esempio, possono includere: parleresti sporco con il tuo partner? Invieresti foto/video al tuo partner? Ti lasceresti bendare o legare dal tuo partner? Lasceresti che il tuo partner ti svegliasse con il sesso orale? E via così. Per ogni domanda, si hanno tre opzioni di risposta: "no", "se il mio partner vuole" e "ci sto".

Una volta che le risposte sono state date da entrambi, è quindi possibile visualizzare le risposte. Ma non tutte: per quegli interessi sessuali su cui non c’è condivisione (in altre parole, i casi in cui uno esprime interesse e l'altro no), le risposte non vengono rivelate.

In questo modo, l'app consente di approfondire in modo specifico gli interessi reciproci, senza esporre al rischio di condividere un interesse a cui l'altro partner non è interessato.

Molto spesso, infatti, la causa principale che trattiene molte persone dal parlare dei loro desideri è proprio la paura del giudizio dell’altro. L'obiettivo di questa app è proprio di eliminare quella preoccupazione e rendere meno imbarazzante parlare di quello specifico argomento.

Dopo aver esaminato le risposte, si può selezionare quelle che si desiderano provare nella vita reale, trasformandole in un gioco erotico. In particolare, una volta creata la lista delle attività che entrambi vogliono provare, l'app ne selezionerà casualmente una e la presenterà sotto forma di "comando”, ad esempio: “Marco, parla sporco con Silvia”.

Own Your Sex è stato progettato per “includere” persone di genere e sessualità diverse. Analizzando l'app, si ha l'impressione che sia realizzata per tutti, indipendentemente dalla identità sessuale o di genere. Ad esempio, la prima domanda non chiede alle persone di identificarsi come maschio o femmina, ma se "sei nato con o hai un pene" o "sei nato con o hai una vagina".

Viene quindi posta una domanda parallela al tuo partner. L'app non è fatta solo per le coppie. Può anche essere usata in una relazione sessualmente aperta o poliamorosa, dato che si ha la possibilità di aggiungere più partner. Esiste una versione gratuita e una versione “premium” che sblocca quattro categorie di domande aggiuntive che diventano ancora più avventurose.

