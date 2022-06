16 giu 2022 19:24

VIA LE MASCHERINE, VIA L'ISOLAMENTO (L'UNICA COSA CHE RESTA È IL COVID) - SECONDO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE ANDREA COSTA PRESTO SARÀ TOLTO ANCHE L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE PER I POSITIVI: "SE PARLIAMO DI CONVIVENZA NON POSSIAMO CHE RIMUOVERLO. SAREBBE UN ULTERIORE PASSO VERSO LA NORMALITÀ. CREDO CHE CI SIANO I GIORNI CONTATI ANCHE PER QUESTO TIPO DI PROVVEDIMENTO…". MA I CONTAGI RIMANGONO ALTI: OGGI I NUOVI CASI ERANO 36MILA...