VIAGGI STUPEFACENTI – DA GIUGNO, ALL’AEROPORTO DI MALPENSA, SONO STATI SEQUESTRATI 304 CHILI DI DROGA – LE OPERAZIONI DI POLIZIA HANNO PORTATO ALL’ARRESTO DI OTTO NARCOS E ALLA DENUNCIA DI CINQUE PASSEGGERI – PER NASCONDERE LA COCAINA I TRAFFICANTI HANNO SCELTO IL CLASSICO DOPPIO FONDO RICAVATO NEI BAGAGLI O HANNO USATO CONTENITORI ALIMENTALI E TUBETTI DI PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA. MA C’È ANCHE CHI HA OPTATO PER LE BOTTIGLIE DI RUM…

Estratto dell'articolo di www.milanotoday.it

cocaina

Un solo obiettivo per i trafficanti: far arrivare la droga dall'altra parte del mondo. Un solo obiettivo per i finanziari: scovare i carichi e sequestrarli. […] Nei 90 giorni da inizio giugno a fine agosto la guardia di finanza di Varese ha bloccato all'aeroporto di Malpensa 304 chili di sostanze stupefacenti, praticamente un quintale al mese.

Le operazioni hanno portato all'arresto di otto narcos e alla denuncia a piede libero di cinque passeggeri. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti voli proveniente dal Sudamerica, dall'Africa e dall'Asia, luoghi solitamente "caldi" per il traffico di droga. Tra i metodi più "classici", si legge in una nota della finanza, "l'occultamento di cocaina ed eroina all’interno di doppi fondi ricavati nei bagagli o in contenitori alimentari o tubetti di prodotti per la cura della persona", […]

aeroporto di malpensa

Tre invece i viaggiatori arrivati in Italia su voli provenienti dal Perù, dal Gambia e dal Pakistan e arrestati perché corrieri ovulatori, persone che accettano di "mangiare" la droga - con rischi altissimi per la salute - per riuscire a farla arrivare a destinazione. Dall'Africa nei mesi estivi sono invece arrivati carichi di metanfetamina e di Khat, "una tipologia di arbusto da cui si ricava una droga dal basso principio attivo, consumata attraverso la masticazione o la combustione delle foglie ancora verdi", hanno spiegato dalla Gdf.

COCAINA

[…] i cani anti droga che hanno controllato centinaia di bagagli […] riuscendo a intercettare della cocaina nascosta in una bottiglia di rum.

I militari hanno poi effettuato verifiche e accertamenti anche tra i bagagli smarriti, dove è stato scoperto un sacco di "tusi", un "mix di sostanze stupefacenti di tipo sintetico conosciuta anche come cocaina rosa per via della sua colorazione, la cui diffusione è in incremento all’interno del mercato illegale degli stupefacenti". Le fiamme gialle hanno sequestrato il carico e hanno effettuato una consegna controllata a casa del corriere, che a quel punto è stato arrestato.

COCAINA COCAINA ROSA aeroporto di malpensa torre di controllo enav malpensa COCAINA SEQUESTRATA DALLA FINANZA