29 ago 2022 08:16

IN VIAGGIO PER EVITARE LA CATASTROFE NUCLEARE – PARTIRÀ ENTRO LA FINE DI QUESTA SETTIMANA LA MISSIONE DELL’AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA ATOMICA ALLA CENTRALE DI ZAPORIZHZHIA. NELLA DELEGAZIONE C’È ANCHE L’INGEGNERE NUCLEARE ITALIANO MASSIMO APARO, VICEDIRETTORE GENERALE DELL’AIEA – IL TEAM DOVRÀ ATTRAVERSARE LA LINEA DEL FRONTE E VERIFICARE CHE NELL’IMPIANTO NON SONO STATI VIOLATI GLI STANDARD DI SICUREZZA…