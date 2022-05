26 mag 2022 15:05

VIAGGIO AL TERMINE DELLA VITA - UN INFLUENCER DI 29 ANNI CHE SOGNAVA DI ATTRAVERSARE L'AMERICA DAL BRASILE ALL'ALASKA E' MORTO A DUE GIORNI DALL'ARRIVO IN UN INCIDENTE STRADALE - IL 29ENNE VIAGGIAVA SUL SUO MAGGIOLINO IN COMPAGNIA DEL SUO CANE: SI ERA MESSO IN AUTO NEL 2017, MA AVEVA DOVUTO INTERROMPERE LA TRAVERSATA PER VIA DELLA PANDEMIA - ARRIVATO IN OREGON, PERO'... - VIDEO